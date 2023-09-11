Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Ada Dugaan Pungli Rp2,8 Juta di SMKN Depok

Iyung Rizki , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |19:26 WIB
Viral! Ada Dugaan Pungli Rp2,8 Juta di SMKN Depok
Pungutan liar diduga terjadi di sekolah SMK di Depok (Foto: Freepik)
A
A
A

DEPOK - Sebuah sekolah SMK Negeri di Depok, Jawa Barat, diterpa isu pungutan liar. Diduga, para siswa dibebani Rp2,8 juta untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi dari biaya operasional sekolah atau BOS.

Pungutan liar tersebut terjadi di SMKN 1, kota Depok. Sejumlah orangtua siswa yang tidak setuju pun sempat adu mulut dengan pihak sekolah saat rapat pembahasan pungutan tersebut.

Wakil Kepala SMKN 1 kota Depok bidang kemitraan, Enden mengatakan kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi dari bos sekitar Rp4,3 miliar. Pihak sekolah pun telah mengadakan rapat dengan komite dan orangtua siswa.

Enden juga menegaskan bahwa pungutan itu diadakan untuk menutupi biaya yang tidak ditanggung dalam BOS maka dalam rapat dijelaskan akan diambil melalui sumbangan dari wali murid. Pihak sekolah sebelumnya sudah berupaya mencari dana corporate social responsibility atau CSR dari perusahaan namun belum menghasilkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/624/3134617/kemendikdasmen-lIRU_large.jpg
Gerakan 1.000 Siswa SMK Sales Naik Kelas, Mendikdasmen Ingin Tingkatkan Peminat Jurusan Marketing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/624/3131754/pelepasan_lulusan_smk_ke_jepang_dan_jerman-yM9D_large.jpg
Ribuan Lulusan SMK Siap Kerja di Luar Negeri, Ini Pesan Wamendikdasmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/65/3131746/wamendikdasmen_dan_menaker-kUSo_large.jpg
1.500 Lulusan SMK Diberangkatkan ke Jepang dan Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/624/3125392/mendikdasmen-RKgS_large.png
Masa Studi Anak SMK Bakal Jadi 4 Tahun, Siap Kerja di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/624/3093337/kemendikdasmen-X3uU_large.jpg
Kemendikdasmen Telusuri Lulusan SMK di Tahun 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/624/3025765/ini-alasan-lulusan-smk-jadi-penyumbang-pengangguran-tertinggi-di-indonesia-O9499kZAFZ.jpg
Ini Alasan Lulusan SMK Jadi Penyumbang Pengangguran Tertinggi di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement