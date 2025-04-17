Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ribuan Lulusan SMK Siap Kerja di Luar Negeri, Ini Pesan Wamendikdasmen

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |20:28 WIB
BEKASI - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq meberangkatan sebanyak 1.500 lulusan SMK di seluruh Indonesia. Hal ini untuk bekerja ke luar negeri. Mereka akan menjalani magang di Jepang dan Jerman.

“Pemerintah sangat senang dan sangat bersyukur ketika mereka punya keberanian memutuskan untuk menjadi pekerja migran di luar negeri," kata Fajar di SMKS Mitra Industri, Cikarang, Jawa Barat pada Kamis (17/4/2025).

Fajar menyebut keberangkatan para lulusan SMK ini merupakan peluang besar bagi mereka.

1. Tekankan pada Calon Pekerja Migran

Fajar meminta kepada para calon pekerja imigran ini adalah tentang karakter. Kemudian selain handal dalam skill dan praktik, lulusan SMK juga harus mencerminkan karakter kuat selama bekerja di luar nantinya.

"Kita pasti mengetahui aksi heroik seorang pekerja migran Indonesia yang ada di Korea. Ada seorang pekerja migran Indonesia yang sudah 8 tahun bekerja di Korea Selatan asal Indramayu menjadi viral di media sosial karena aksi heroik yang menyelamatkan korban dari bencana kebakaran di Korea Selatan," tuturnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
