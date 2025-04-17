1.500 Lulusan SMK Diberangkatkan ke Jepang dan Jerman

BEKASI - Kemendikdasmen bersama Kemenaker teklah berangkatkan 1.500 siswa SMK dari seluruh Indonesia untuk menjadi calon pekerja migran di Jepang hingga Jerman

1. Pelepasan 1.500 ke Jepang dan Jerman

Wakil Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq meresmikan pelepasan sebanyak 1.500 lulusan

“SMK tanah air bekerja ke luar negeri, mulai ke Jepang hingga Jerman di SMK Calon Pekerja Migran Indonesia, Cikarang, Bekasi,” ujarnya pada Kamis (17/4/2025).

2. Peluang Besar Bagi Lulusan SMK

Fajar menyebut keberangkatan para lulusan SMK ini merupakan peluang besar bagi mereka.

Fajar meminta kepada para calon pekerja imigran ini adalah tentang karakter. Kemudian selain handal dalam skill dan praktik, lulusan SMK juga harus mencerminkan karakter kuat selama bekerja di luar nantinya.

"Kita pasti mengetahui aksi heroik seorang pekerja migran Indonesia yang ada di Korea. Ada seorang pekerja migran Indonesia yang sudah 8 tahun bekerja di Korea Selatan asal Indramayu menjadi viral di media sosial karena aksi heroik yang menyelamatkan korban dari bencana kebakaran di Korea Selatan," tuturnya.