Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kemendikdasmen Telusuri Lulusan SMK di Tahun 2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |18:40 WIB
Kemendikdasmen Telusuri Lulusan SMK di Tahun 2024
Kemendikdasmen Telusuri Lulusan SMK di Tahun 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan Penelusuran Lulusan SMK Tahun 2024.
Melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikdasmen menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Nasional.
Direktur Mitras DUDI, Adi Nuryanto, menekankan pentingnya tracer study atau penelusuran lulusan sebagai alat evaluasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi.
“Penelusuran lulusan ini bertujuan untuk mengukur kinerja pendidikan vokasi, terutama dalam melihat dampaknya pada tiga aspek utama: bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha,” ujar Adi dalam sambutannya, dikutip Sabtu (7/12/2024).
“Jumlah partisipasi SMK dalam penelusuran lulusan terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, partisipasi mencapai 66,68%, meningkat menjadi 83,80% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 telah mencapai 95,88%,” tambah Adi.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak, sehingga semua proses dapat diselesaikan dengan baik. "Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi kita semua. Terima kasih kepada anggota Pokja (Kelompok Kerja) Penelusuran Lulusan SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi dan BBPPMPV (Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi) atas dedikasinya, serta semua tim yang turut mendukung program nasional ini," ucapnya.
Hasil penelusuran lulusan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk mendukung rapor pendidikan SMK dan dinas pendidikan provinsi, pengembangan program penjaminan mutu oleh BBPPMPV, hingga analisis lebih lanjut untuk kebijakan pendidikan. “Sebagai contoh, data penelusuran tahun 2023 telah digunakan untuk memetakan mobilitas lulusan SMK di dunia kerja,” ungkap Adi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemendikdasmen Lulusan SMK SMK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/624/3134617/kemendikdasmen-lIRU_large.jpg
Gerakan 1.000 Siswa SMK Sales Naik Kelas, Mendikdasmen Ingin Tingkatkan Peminat Jurusan Marketing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/624/3131754/pelepasan_lulusan_smk_ke_jepang_dan_jerman-yM9D_large.jpg
Ribuan Lulusan SMK Siap Kerja di Luar Negeri, Ini Pesan Wamendikdasmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/65/3131746/wamendikdasmen_dan_menaker-kUSo_large.jpg
1.500 Lulusan SMK Diberangkatkan ke Jepang dan Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/624/3125392/mendikdasmen-RKgS_large.png
Masa Studi Anak SMK Bakal Jadi 4 Tahun, Siap Kerja di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/624/3025765/ini-alasan-lulusan-smk-jadi-penyumbang-pengangguran-tertinggi-di-indonesia-O9499kZAFZ.jpg
Ini Alasan Lulusan SMK Jadi Penyumbang Pengangguran Tertinggi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/624/3008473/isu-mark-up-anggaran-perpisahan-rp800-ribu-begini-penjelasan-kepsek-smk-lingga-kencana-s8u1dbSOc1.png
Isu Mark Up Anggaran Perpisahan Rp800 Ribu, Begini Penjelasan Kepsek SMK Lingga Kencana
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement