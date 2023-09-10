Viral! Anak SD Tak Mau Dicontek Temannya Bikin Netizen Gemas

JAKARTA – Viral cara siswa Sekolah Dasar (SD) yang tak mau dicontek menuai perhatian netizen.
Dilansir dari twitter kegoblogan.unfaedah, Minggu (10/9/2023) anak SD ini buat benteng yang terbuat dari 2 buku tulis untuk menutupi pekerjaannya.
Video itu ditulis dengan caption “hidup lagi cape-capenya liat pemandangan ini”,
Postingan ini menuai nostalgia dari beberapa netizen, ditambah dengan mereka yang juga tidak suka disontek saat ada ujian berlangsung
“aku banget, kalau duduknya gak dipinggir, butuh buku gambar 2 biji utk bikin barikade kanan kiri depan, indah banget masa SD ku,” tulis netizen.