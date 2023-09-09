Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Geger! Ilmuwan Temukan Telur Emas Misterius di Lautan Alaska

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |13:54 WIB
Geger! Ilmuwan Temukan Telur Emas Misterius di Lautan Alaska
Ilmuwan temukan telur emas di Alaska (Foto: Wall Street Journal)
A
A
A

JAKARTA – Organisme misterius mirip bola atau telur emas ditemukan oleh para ilmuwan Eksplorasi Laut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) selama penyelaman jarak jauh di laut dalam di lepas pantai Alaska, pekan lalu. Benda aneh berbentuk kubah itu ditemukan sekitar 2 mil (3.300 meter) di bawah permukaan laut di gunung bawah laut (underwater mountain) di Teluk Alaska. Lebarnya sekitar 4 inci (10 centimeter).

Tampaknya ada lubang kecil di dekat dasarnya, dan para ilmuwan awalnya mengira itu mungkin kotak telur atau semacam spons mati. Namun setelah membawa benda emas tersebut ke permukaan, para peneliti dibuat bingung.

“Scientists are stumped by the discovery of an unidentified golden egg-like organism while operating a remote deep-sea diving vessel off the coast of Alaska. Researchers are conducting tests to find out what the organism is,” tulis caption dalam video akun Instagram @wsj World Street Journal, dikutip Sabtu (9/9/2023),

Tim tersebut sekarang mencoba mencari tahu apakah bola tersebut terkait dengan spesies yang diketahui, spesies baru, atau mewakili tahap kehidupan yang sebelumnya tidak diketahui. Ekspedisi NOAA Seascape Alaska yang menemukan bola tersebut adalah misi untuk mempelajari lebih lanjut tentang perairan dalam yang relatif tidak diketahui di lepas pantai Alaska. Tim berencana untuk memetakan wilayah tersebut dan mempelajari lebih lanjut tentang makhluk – baik yang dikenal maupun tidak – yang menghuni perairan ini.

