Mengenal Santi Suryani, Siswa Difabel Bersuara Emas dan Viral

JAKARTA - Baru-baru ini Santi Suryani siswi SMA Banyuwangi mendadak viral karena mempunyai suara emas. Dia adalah siswa berkebutuhan khusus atau difabel yang kehilangan kedua tangannya.

Dalam sebuah acara, Santi Suryani tampak menyanyikan sebuah lagu berjudul Nemen di atas pentas. Seluruh teman yang ada di sekitar pentas juga terlihat bersuka ria dan berjoget bersama menikmati suara merdu.

Santi Suryani merupakan gadis asal Banyuwangi yang saat ini duduk di kelas 11 SMK 17 Agustus 1945, Genteng. Keberanian Santi Suryani untuk tampil di pentas dengan kondisinya yang berkebutuhan khusus itu menuai simpati dari banyak pihak. Bahkan tak sedikit juga memberikan pujian atas semangat untuk bisa bertahan sampai sejauh ini.

Meski menyandang status sebagai penyandang disabilitas, namun Santi mengaku tidak pernah mendapatkan bully sejak ia duduk di bangku sekolah Taman Kanak-Kanak (TK). Hal itu dia ungkapkan saat menjadi bintang tamu di video podcast milik Putih Kelawu Entertainment yang diunggah pada Sabtu, 19 Agustus 2023 lalu.

Santi mengaku bahwa bernyanyi sudah menjadi hobi yang ditekuninya sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Bahkan ia juga sudah beberapa kali mengikuti lomba di Banyuwangi sehingga berhasil meraih juara 3 sebanyak dua kali dalam lomba yang diikutinya.