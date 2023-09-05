Cek Daftar Universitas Terbuka di Indonesia

JAKARTA - Daftar Universitas terbuka di Indonesia ternyata berada di sejumlah provinsi di Indonesia. UT merupakan universitas pertama di Indonesia yang mengadaptasi sistem pembelajaran jarak jauh sejak tahun 2005.
Universitas Terbuka ini didirikan terinspirasi dari ‘The Open University’ di Inggris yang berdiri pada 23 April 1969 yang menggunakan sistem pembelajaran ‘distance’ atau jarak jauh. Adanya Universitas Terbuka ini sebagai salah satu upaya bangsa dalam memeratakan pendidikan, bukan hanya untuk para pemuda, tetapi juga untuk seluruh orang yang ingin menempuh pendidikan tinggi.
Tidak hanya di Indonesia, kini Universitas Terbuka juga dapat diikuti dari luar negeri karena sistem pembelajaran jarak jauh ini dapat diakses di mana saja. Program yang disediakan di Universitas juga beragam, mulai dari Diploma 3 dan 4, Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3), hingga Program Profesi Guru (PPG).
Dilansir dari laman resmi ut.ac.id pada Selasa (5/9/2023), jumlah mahasiswa aktif UT saat ini sebanyak 439.222 ribu mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak berdirinya Universitas Terbuka pada 4 September 1984, saat ini sudah ada 40 cabang Universitas Terbuka di seluruh Indonesia yang digunakan sebagai tempat administratif akademik mahasiswa.
40 Daftar Universitas Terbuka
Pulau Sumatera
Universitas Terbuka Banda Aceh
Universitas Terbuka Medan
Universitas Terbuka Batam
Universitas Terbuka Padang
Universitas Terbuka Pangkalpinang
Universitas Terbuka Pekanbaru
Universitas Terbuka Jambi
Universitas Terbuka Palembang
Universitas Terbuka Bengkulu
Universitas Terbuka Bandar Lampung
Pulau Jawa
Universitas Terbuka Jakarta
Universitas Terbuka Serang
Universitas Terbuka Bogor
Universitas Terbuka Bandung
Universitas Terbuka Purwokerto
Universitas Terbuka Semarang
Universitas Terbuka Surakarta
Universitas Terbuka Yogyakarta
Universitas Terbuka Surabaya
Universitas Terbuka Malang
Universitas Terbuka Jember
Pulau Bali dan Nusa Tenggara
Universitas Terbuka Denpasar
Universitas Terbuka Mataram
Universitas Terbuka Kupang