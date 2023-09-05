Cek Daftar Universitas Terbuka di Indonesia

JAKARTA - Daftar Universitas terbuka di Indonesia ternyata berada di sejumlah provinsi di Indonesia. UT merupakan universitas pertama di Indonesia yang mengadaptasi sistem pembelajaran jarak jauh sejak tahun 2005.

Universitas Terbuka ini didirikan terinspirasi dari ‘The Open University’ di Inggris yang berdiri pada 23 April 1969 yang menggunakan sistem pembelajaran ‘distance’ atau jarak jauh. Adanya Universitas Terbuka ini sebagai salah satu upaya bangsa dalam memeratakan pendidikan, bukan hanya untuk para pemuda, tetapi juga untuk seluruh orang yang ingin menempuh pendidikan tinggi.

Tidak hanya di Indonesia, kini Universitas Terbuka juga dapat diikuti dari luar negeri karena sistem pembelajaran jarak jauh ini dapat diakses di mana saja. Program yang disediakan di Universitas juga beragam, mulai dari Diploma 3 dan 4, Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3), hingga Program Profesi Guru (PPG).

Dilansir dari laman resmi ut.ac.id pada Selasa (5/9/2023), jumlah mahasiswa aktif UT saat ini sebanyak 439.222 ribu mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak berdirinya Universitas Terbuka pada 4 September 1984, saat ini sudah ada 40 cabang Universitas Terbuka di seluruh Indonesia yang digunakan sebagai tempat administratif akademik mahasiswa.

BACA JUGA:

40 Daftar Universitas Terbuka

Pulau Sumatera

Universitas Terbuka Banda Aceh

Universitas Terbuka Medan

Universitas Terbuka Batam

Universitas Terbuka Padang

Universitas Terbuka Pangkalpinang

Universitas Terbuka Pekanbaru

Universitas Terbuka Jambi

Universitas Terbuka Palembang

Universitas Terbuka Bengkulu

Universitas Terbuka Bandar Lampung

Pulau Jawa

Universitas Terbuka Jakarta

Universitas Terbuka Serang

Universitas Terbuka Bogor

Universitas Terbuka Bandung

Universitas Terbuka Purwokerto

Universitas Terbuka Semarang

Universitas Terbuka Surakarta

Universitas Terbuka Yogyakarta

Universitas Terbuka Surabaya

Universitas Terbuka Malang

Universitas Terbuka Jember

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Universitas Terbuka Denpasar

Universitas Terbuka Mataram

Universitas Terbuka Kupang