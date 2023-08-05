7 Tips Sukses Kuliah Sambil Kerja, Salah Satunya Kuliah di Universitas Terbuka. Kok Bisa?

Kuliah sambil kerja di Universitas Terbuka (UT) bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin memperoleh gelar serjana sambil tetap menjadi karyawan di perusahaan. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kuliah sambil kerja kini tidak lagi terasa sulit dan melelahkan lho. Ya, apalagi bila Anda memilih kuliah di Universitas Terbuka (UT), dan menerapkan 7 tips sukses kuliah sambil kerja. Anda dijamin bisa tetap fokus dan produktif saat kuliah sambil kerja.

Dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, seperti di UT, maka Anda bisa meningkatkan kualifikasi dan kompetensi diri, serta menunjang karier pekerjaan. UT bisa menjadi solusi jitu bagi Anda yang ingin tetap kuliah sambil kerja dengan nyaman.

UT menawarkan solusi kuliah fleksibel dan lulusan berkualitas, tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Kuliah sambil kerja bisa menjadi pilihan yang tepat, bagi Anda yang ingin memperoleh gelar sarjana, magister, atau doktor sambil tetap bekerja.

Kuliah sambil kerja memang memiliki tantangan tersendiri. Tetapi bukan berarti kuliah sambil kerja mustahil untuk dilakukan ya. Nah, dengan kuliah di UT, yang sudah dikenal sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki fleksibilitas kuliah, Anda bisa tetap kuliah sambil kerja.

Berikut 7 tips sukses kuliah sambil kerja, salah satunya kuliah di Universitas Terbuka. Yuk, langsung saja disimak:

1. Fokus dan Berkomitmen

Ketika memutuskan untuk kuliah sambil kerja, Anda harus fokus dan berkomitmen kepada diri sendiri. Dengan demikian Anda memiliki pemikiran bahwa kuliah sambil kerja bukan hal yang mudah, tapi tetap bisa berjalan dengan baik. Pahami pula kondisi perkuliahan dan dunia pekerjaan. Hal itu berguna agar Anda tidak mencampur adukan keduanya.

Misalnya, ketika sedang kuliah, maka hindari berpikir tentang pekerjaan. Begitupun sebaliknya, ketika bekerja hindari pikiran tentang kuliah. Jika hal ini dilakukan, maka pikiran Anda akan fokus dan tetap komitmen menjalani kuliah sambil kerja. Alhasil, Anda tidak mudah merasa lelah dan jenuh.

2. Menunda Kesenangan Sesaat