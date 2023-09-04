Lebih Dekat dengan Wonder Reader, Braille Digital Pemenang Google Solution Challenge 2023

JAKARTA - Masih muda, cerdas, dan berbakat, itulah empat anak muda yang tergabung dalam tim yang menemukan Wonder Reader. Tim yang terdiri dari Jason Christian Hailianto, Philipus Adriel, Aric Hernando dan Jason Jeremy Wijadi itu berhasil meraih juara top 3 dalam Google Solution Challenge 2023. Mereka berhasil menemukan alat canggih yang sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas tuna netra yakni alat braille digital, Wonder Reader.

Setelah menempuh proses selama enam bulan, tim Wonder Reader terpilih menjadi Top 3 bersama dengan Buzzbusters dari Bolivia dan HeadHome dari Singapura. Mereka merupakan mahasiswa dari Binus International dan merupakan satu-satunya pemenang dari Indonesia.

“Kalau ditotal sejak awal ada lebih dari 2 ribu peserta ya. Dan tentunya saat kami diumumkan sebagai salah satu top 3 pastinya happy,” kata mereka saat berbincang kepada Okezone secara virtual dalam program Special Dialogue, dikutip Senin (4/9/2023).

“Kami sangat bangga menjadi perwakilan dari Indonesia yang pertama kali masuk ke Top 3 dalam program ini,” kata Jason Christian Hailianto.

Pengumuman tersebut diumumkan di bulan Agustus yang menjadi kado bagi kemerdekaan HUT ke-78 RI. Mereka berharap alat yang mereka temukan dapat berguna bagi para penyandang disabilitas khususnya tuna netra.

Awal Mula Ide dan Kompetisi

Ada 10 finalis dari berbagai belahan dunia dan memperebutkan posisi 3 besar yang telah diumumkan pada tanggal 3 Agustus 2023 melalui Youtube resmi Google for Developers. Mereka terdiri dari Bolivia, Nigeria, India, Singapura, Korea Selatan, Inggris, Kazakhstan, Amerika Serikat, dan Indonesia. Tujuannya mengajak pemuda, terutama mahasiswa, untuk belajar menciptakan solusi dari masalah yang ada di komunitasnya dengan memanfaatkan platform Google.

Awal mula ide itu muncul mereka bertemu dengan teman-teman komunitas Mitra Netra, teman-teman di komunitas GDSC, Google Developers dan teman-teman serta keluarga. Mereka berharap alat mereka suatu hari dapat diproduksi massal dan dapat digunakan langsung oleh para komunitas tuna netra.

“Momen ini merupakan batu loncatan yang signifikan bagi kami untuk menjadikan Wonder Reader produk asli Indonesia dan mendistribusikan ke komunitas,” tutur mereka.