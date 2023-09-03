Ini Perbedaan Outfit Mahasiswa Awal Kuliah vs Semester Akhir

JAKARTA – Viral di media sosial perbedaan outfit mahasiswa awal kuliah dan semester akhir. Berpakaian sudah hal yang diperlukan setiap kita melakukan aktifitas. Di mana isa menyesuaikan dari berbagai baju dan celana dengan selera masing-masing. Mulai dari pemakaian kemeja, T-Shirt, celana Jeans, celana traning dan aksesoris lainnya.

Namun apakah kamu tahu bedanya outfit mahasiswa semester awal dengen semester akhir?

Dilansir dari @sosmedkeras di twitter, Minggu (03/9/2023) dipaparkan bahwa perbedaan outfit mahasiswa semester awal dengan semester akhir sangatlah berbanding terbalik. Dimana saat awal masuk perkuliahan mengunakan kemeja dan celana jeans yang rapih. Tetapi saat semester akhir, dia hanya menggunakan kaus dan sarung.

Postingan itu disertai dengan caption mandi (opsional) yang berarti, mandipun belum tentu dilakukan oleh warga net tersebut. Malahan menjadi makna “kalau bisa” mandi.

Ketika sudah memasuki jenjang perkuliahan, sudah seharusnya kita berpakaian dengan lebih rapih dan tidak menggunakan kaus lagi. Contohnya gabungan kaus berkerah (crew neck ataupun turtle neck) atau penggunaan kemeja dengan celana jeans.