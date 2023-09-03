Viral! Kisah Cinta Romantis Mahasiswa KKN dengan TNI

JAKARTA – Viral di media sosial video mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta sedang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) gabungan dengan TNI di Desa Banjarsari pada Jumat, (1/9/2023).

Video yang diunggah di akun Twitter milik @sosmedkeras pada Minggu (3/9/2023) ini menampilkan salah satu seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan salah satu petugas gabungan TNI sedang berjalan menuju tempat yang mereka tempati.

Mahasiswa itu sedang asik berlari kecil dan diikuti dari belakang oleh seorang TNI.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok milik @kknbanjarsari bertuliskan. “Dulu mama papamu ketemu waktu kerja mahasiswa KKN UNY x karya bakti TNI,” tulisnya.

Di video tersebut juga terlihat salah satu seorang mahasiswa menggunakan pakaian kaos berwarna hitam serta jaket dan salah satu seorang TNI menggunakan pakaian seragam kerja seperti biasanya para TNI menggenakan.