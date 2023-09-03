Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral! Kisah Cinta Romantis Mahasiswa KKN dengan TNI

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |14:31 WIB
Viral! Kisah Cinta Romantis Mahasiswa KKN dengan TNI
Mahasiswa KKN dan TNI (Foto: Twitter)
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial video mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta sedang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) gabungan dengan TNI di Desa Banjarsari pada Jumat, (1/9/2023).

Video yang diunggah di akun Twitter milik @sosmedkeras pada Minggu (3/9/2023) ini menampilkan salah satu seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan salah satu petugas gabungan TNI sedang berjalan menuju tempat yang mereka tempati.

Mahasiswa itu sedang asik berlari kecil dan diikuti dari belakang oleh seorang TNI.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok milik @kknbanjarsari bertuliskan. “Dulu mama papamu ketemu waktu kerja mahasiswa KKN UNY x karya bakti TNI,” tulisnya.

Di video tersebut juga terlihat salah satu seorang mahasiswa menggunakan pakaian kaos berwarna hitam serta jaket dan salah satu seorang TNI menggunakan pakaian seragam kerja seperti biasanya para TNI menggenakan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/65/3190304/polines-XORl_large.jpg
Kisah Mahasiswi Cantik Aissya Embun, Wisudawati Polines dengan Predikat Terdisiplin Tak Pernah Bolos Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186340/soleh-QaSr_large.jpg
Soleh Solihun Ingatkan Mahasiswa agar Tak Termakan Hoaks, Ajak Berpikir Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186327/wamen_stella-mreK_large.jpg
Wamen Stella Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis, Beri 2 Modal Penting Hadapi Dunia Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185138/hunian-U73o_large.jpg
Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement