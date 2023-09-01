3 Sekolah Favorit di Indonesia yang Bolehkan Siswanya Berambut Gondrong

JAKARTA- Terdapat tiga sekolah favorit di Indonesia yang bolehkan siswanya berambut gondrong. Tentunya aturan ini untuk menghargai kebebasan ekspresi siswa.

Toleransi ini diberikan dengan syarat dan ketentuan.Tujuannya supaya siswa dapat bertanggung jawab atas kebebasan yang telah ia dapatkan.

Berikut adalah 3 sekolah favorit di Indonesia yang bolehkan siswanya berambut gondrong:

1. Kolese Gonzaga

SMA Kolese Gonzaga memiliki peraturan unik tentang rambut. Sekolah favorit yang terletak di Jl. Pejaten Barat 10A - Jakarta Selatan memperbolehkan siswanya memanjangkan rambut. Sehingga tidak heran jika mendapati siswa dari sekolah ini berambut gondrong.

Peraturan unik sudah sudah berjalan sejak tahun 1987. Namin, saja tidak semua siswa dapat berambut gondrong. Hanya siswa yang mendapat nilai diatas 85 saja yang boleh memiliki rambut panjang.

Siswa yang nilainya dibawah 85 tetapnya harus memotong rambutnya. Kolese Gonzaga menyebut hak tersebut sebagai apresiasi atas pencapaian siswanya dalam bidang akademik.