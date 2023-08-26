Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Keren! Mahasiswa Tertantang Ikut Kompetisi Teknologi Atasi Kejahatan Siber

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |12:15 WIB
Keren! Mahasiswa Tertantang Ikut Kompetisi Teknologi Atasi Kejahatan Siber
Mahasiswa dan Pelajar ikut Bug Bounty Competition (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

SEMARANG - Ratusan mahasiswa ikut mendaftar ajang Bug Bounty Competition 2023 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kompetisi ini berawal dari banyaknya berbagai isu siber yang kemudian mendorong EDU CSIRT (Education Computer Security Incident Response Team) Pusdatin Kemendikbudristek menginisiasi kegiatan bertajuk Bug Bounty Competition Kemendikbudristek.

Pada ajang Bug Bounty Competition 2023, diterima 208 laporan temuan celah kerawanan dari 10 aplikasi yang dimiliki 5 unit kerja di Kemendikbudristek. Aplikasi yang ditetapkan sebagai target tentunya telah dilakukan asesmen kelayakan oleh Education Computer Security Incident Response Team (EDU CSIRT), Pusdatin, Kemendikbudristek. Para peserta ditantang untuk mengatasi insiden kejahatan siber.

 BACA JUGA:

Dari tahun ke tahun, ajang Bug Bounty Competition menyedot atensi masyarakat, tahun ini peserta terbanyak dari kalangan mahasiswa. Pada tahun ke-2 ini, penyelenggaraan ajang Bug Bounty Competition mengangkat tema Action for Prevention. Ajang ini akan menjadi kegiatan rutin tahunan Kemendikbudristek untuk kalangan insan pendidikan sebagai wujud kolaborasi antarsatuan kerja (satker) dan para bug hunter dalam mengawal implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kemendikbudristek.

 BACA JUGA:

“Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah peserta yang terdaftar. Pada tahun 2022 tercatat sejumlah 228 peserta, sedangkan di tahun 2023 jumlah peserta terdaftar mencapai 504 peserta,” ucap Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Kemendikbudristek, Hasan Chabibie dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (26/8/2023).

Pada kategori pendidik, peserta yang terdaftar berjumlah total 151 peserta, dengan rincian 123 guru dan 28 dosen. Sedangkan untuk kategori peserta didik berjumlah 353 pendaftar dengan dominasi dari kalangan mahasiswa sebanyak 297 peserta dan kalangan siswa sebanyak 56 peserta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186340/soleh-QaSr_large.jpg
Soleh Solihun Ingatkan Mahasiswa agar Tak Termakan Hoaks, Ajak Berpikir Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186327/wamen_stella-mreK_large.jpg
Wamen Stella Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis, Beri 2 Modal Penting Hadapi Dunia Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185138/hunian-U73o_large.jpg
Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162537/angela-yu0Y_large.jpg
Mahasiswa UNTAR Apresiasi Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo: Materinya Aplikatif dan Relevan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement