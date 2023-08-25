Inovasi Unik, Lulusan Predikat Cumlaude Hadiri Acara Wisuda Naik Becak Listrik

JAKARTA - Sebuah kampus di kota semarang menggelar prosesi wisuda dengan cara yang unik. Wisudawan yang biasanya berjalan kaki ke acara prosesi, kini diarak naik becak menuju ruangan tempat acara. Tidak sembarang becak yang digunakan, karena becak tersebut adalah becak listrik canggih karya mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang sendiri.

Tampil perdana, Becik-ku atau becak listrik kampus Universitas Dian Nuswantoro Semarang ini digunakan untuk prosesi wisuda. Retnowati Nurtanti Astari, seorang wisudawan dengan predikat lulus terbaik atau cumlaude diarak menggunakan becak hingga memasuki ruangan sidang senat.

Becak canggih beroda tiga namun tanpa pengayuh ini membuat kagum wisudawan dan para orangtua yang mengantarkan. Becak yang diciptakan selama enam bulan oleh empat dosen dan lima mahasiswa fakultas Teknik Udinus ini bertenaga listrik dan memiliki fitur kendali otomatis.

Saat dipakai untuk prosesi wisuda, Becik-ku yang mempunyai dua deret kursi dinaiki oleh tiga orang yaitu deret depan oleh wisudawan lulusan program studi S2 Magister Manajemen dan di belakang ada dua orang yaitu orang tua mahasiswa dan pengendali becak listrik.