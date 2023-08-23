Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pengumuman Hasil Seleksi Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 Tahap I Diundur Jadi 30 Agustus

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |10:46 WIB
Pengumuman Hasil Seleksi Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 Tahap I Diundur Jadi 30 Agustus
Pengumuman beasiswa unggulan Kemendikbud 2023 diundur (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Pengumuman Seleksi Tahap pertama Beasiswa Unggulan yang diadakan oleh Kemendikbudristek diundur. Sebelumnya sesuai jadwal, pengumuman akan diumumkan pada hari ini, Rabu 23 Agustus 2023 namun diundur menjadi 30 Agustus 2023.

Dilansir dari akun Instagram Kemendikbudristek (23/8/2023) mundurnya jadwal pengumuman seleksi ini disebabkan oleh banyaknya pendaftar Beasiswa yang diterima. Alhasil, jadwal yang semula dijadwalkan hari ini menjadi mundur.

 BACA JUGA:

Beasiswa Unggulan ini menerima sebanyak 13.62 pelamar yang terdaftar pada tahap pertama. Tahap ini dibuka selama 15 Hari lalu.

 BACA JUGA:

Dimulai dari tanggal 3 agustus 2023 hingga 17 Agustus 2023. Untuk tahap kedua, akan dilaksanakan pada 4 September 2023 hingga 12 September dan akan diumumkan pada 18 September.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement