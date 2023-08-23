Pengumuman Hasil Seleksi Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 Tahap I Diundur Jadi 30 Agustus

JAKARTA - Pengumuman Seleksi Tahap pertama Beasiswa Unggulan yang diadakan oleh Kemendikbudristek diundur. Sebelumnya sesuai jadwal, pengumuman akan diumumkan pada hari ini, Rabu 23 Agustus 2023 namun diundur menjadi 30 Agustus 2023.

Dilansir dari akun Instagram Kemendikbudristek (23/8/2023) mundurnya jadwal pengumuman seleksi ini disebabkan oleh banyaknya pendaftar Beasiswa yang diterima. Alhasil, jadwal yang semula dijadwalkan hari ini menjadi mundur.

BACA JUGA:

Beasiswa Unggulan ini menerima sebanyak 13.62 pelamar yang terdaftar pada tahap pertama. Tahap ini dibuka selama 15 Hari lalu.

BACA JUGA:

Dimulai dari tanggal 3 agustus 2023 hingga 17 Agustus 2023. Untuk tahap kedua, akan dilaksanakan pada 4 September 2023 hingga 12 September dan akan diumumkan pada 18 September.