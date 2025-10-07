Viral, Stop Normalisasi Bercanda Nama Orangtua Tuai Dukungan Warganet!

JAKARTA – Unggahan akun Instagram SDN Negeri Bakipandeyan 01 tengah menarik perhatian publik. Dalam postingan tersebut, pihak sekolah mengajak siswa dan masyarakat untuk lebih bijak dalam berinteraksi, khususnya agar tidak menjadikan nama orang tua sebagai bahan candaan.

Dalam unggahan itu, terlihat dua siswi SD memegang papan bertuliskan pesan moral berbunyi. “Stop normalisasi bercanda pakai nama orang tua. Itu bukan sebuah candaan, tetapi sebuah pelanggaran dan penghinaan. Ingat, orang tua adalah kehormatan kita, bukan dijadikan bahan ejekan. Generasi cerdas itu ceria tanpa harus menghina,” demikian seperti dikutip dari sdnegeribakipandeyan01, Selasa (7/10/2025).

Kedua siswi tersebut tampak kompak dan bersemangat menyuarakan pesan positif tersebut. Postingan ini pun menuai banyak perhatian dari para pengguna media sosial, terutama para orang tua yang merasa pesan itu sangat relevan dengan fenomena pergaulan anak-anak masa kini.

Unggahan SDN Negeri Bakipandeyan 01 itu langsung dipenuhi komentar positif. Banyak warganet yang mengapresiasi langkah sekolah dalam menanamkan nilai etika sejak dini.

Seorang warganet dengan nama akun @rae******* menulis, “Betul sekali anak cantik, jangan ya dibercandai nama ortu. Berteman tetap saling menjaga dan menghormati teman ya.”