HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Mahasiswa KKN Bikin Konten saat Paskibra Kibarkan Bendera Merah Putih

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |10:27 WIB
Viral Mahasiswa KKN Bikin Konten saat Paskibra Kibarkan Bendera Merah Putih
Mahasiswa KKN sibuk bikin konten saat Paskibra sedang bertugas (Foto: @sosmed.keras)
JAKARTA - Sebuah video viral memperlihatkan detik-detik seorang mahasiswa perempuan begitu asyik dan fokus saat mendokumentasikan momen Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) saat mengibarkan bendera merah putih dalam momen 17 Agustus lalu. Terlihat mahasiswa tersebut memakai jaket almamater berwarna merah maroon dan topi.

Dalam caption video yang diunggah @sosmed.keras, dikutip Selasa (22/8/2023), tertulis mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa KKN. Dan menariknya, dengan percaya diri dia maju ke tengah lapangan, mendekati Paskibra yang sedang serius bertugas.

"Emang boleh sedekat itu?" tulis caption video tersebut.

Beberapa detik mahasiswa tersebut mengambil video dengan ponsel untuk konten. Jaraknya hanya beberapa meter dari Paskibra yang sedang bertugas.

Peserta upacara tetap fokus dalam melaksanakan upacara. Aksi penuh percaya diri sang mahasiswa dikomentari beragam oleh netizen.

