HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Unair Luncurkan Vaksin Inavac, Ampuh Lawan Varian Baru

Yudha Prawira , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:24 WIB
Mahasiswa Unair Luncurkan Vaksin Inavac, Ampuh Lawan Varian Baru
Unair luncurkan vaksin Covid-19 merah putih Inavac (Foto: Freepik)
A
A
A

SURABAYA - Universitas Airlangga Surabaya meluncurkan vaksin merah putih Inavac bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia. Vaksin merah putih bernama Inavac ini diharapkan dapat meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh di tengah masuknya varian baru Covid-19 omicron eg 51 alias Eris di indonesia.

Peluncuran vaksin Covid-19 merah putih ini ditandai dengan vaksinasi atau penyuntikan pada sejumlah tenaga kesehatan atau nakes dari rumah sakit Universitas Airlangga RSUA. Ada pula tenaga pendidik dan mahasiswa di gedung Rektorat yang ikut mendapatkan vaksin tersebut.

Vaksin produk dalam negeri ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas untuk menjaga imunitas. Terlebih dengan masuknya varian baru Covid-19 omicron eg 51 alias Eris di Indonesia.

Hari pertama peluncuran vaksin Inavac, RSUA menyediakan 500 dosis. Sementara itu, masyarakat dapat memperoleh vaksinasi inavac secara gratis dengan langsung datang ke RSUA.

