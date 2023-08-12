Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Syahdu! Viral Video Mahasiswi Bersuara Merdu saat Lantunkan Alquran

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:01 WIB
Syahdu! Viral Video Mahasiswi Bersuara Merdu saat Lantunkan Alquran
Mahasiswi IPDN begitu merdu saat melantunkan Alquran (Foto: YouTube Medina Dakwah)
JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang mahasiswi yang membaca Alquran dalam sebuah acara. Terlihat sang mahasiswi itu dikelilingi sejumlah temannya melantunkan ayat Alquran. Suaranya yang merdu membuat semua yang mendengar ikut terkesima.

Menurut akun YouTube Medina Dakwah, dikutip Sabtu (12/8/2023), mahasiswi tersebut merupakan mahasiswi kampus IPDN. Videonya diambil di Eropa.

“Videonya Viral di Eropa, praja IPDN cantik ini memiliki suara paling merdu di dunia,” tulis judul video tersebut.

 BACA JUGA:

Tidak hanya berparas cantik, wanita yang merupakan salah seorang pelajar di IPDN ini membuat geger dunia Barat karena suaranya yang merdu. Sang mahasiswi membaca Alquran surat Al Hasyr ayat 18-20.

Suaranya merdu dan juga baik itu dari segi tajwid dan tahsinnya begitu pula dengan irama yang merdu yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Video ini menjadi viral dan dikutip sejumlah akun media sosial lainnya. Tidak diketahui atau tidak disebutkan identitas mahasiswi yang membuat umat muslim itu kagum. Netizen juga ikut kagum.

