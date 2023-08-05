Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

IKA Universitas Airlangga Rajut Silaturahmi, Bicara soal Tantangan Masa Depan

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:18 WIB
IKA Universitas Airlangga Rajut Silaturahmi, Bicara soal Tantangan Masa Depan
IKA Universitas Airlangga merajut silaturahmi (Foto: IKA Unair)
JAKARTA - Lebih dari 800 alumni Universitas Airlangga, Minggu (6/8/2023) akan berkumpul di Soehanna Hall, The Energy Building, kawasan SCBD Jakarta. Alumni dari berbagai angkatan itu berkumpul dalam kegiatan gathering alumni, yang digelar Ikatan Alumni Universitas Airlangga Wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan yang mengambil tema "Merajut Silaturahmi Memperkuat Eksistensi" akan dihadiri Ketua Umum IKA Univ Airlangga, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua MA, Sunarto, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filaningsih, dan sejumlah artis alumni Univ Airlangga, Piyu Padi', Fadly Padi' dan Fryda Lucyana. Acara yang akan dimulai pukul 09.00 WIB itu diawali dengan "Bincang Unair" yang mengambil tema Mengangkat kiprah alumni Unair ke depan, baik di tataran nasional dan global.

“Fakta saat ini semakin banyak alumni yang berprestasi, sejalan dengan rangking Unair juga yang semakin tinggi," kata Solikin M Juhro, Ketua IKA Unair wilayah DKI Jakarta dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Sabtu (5/8/2023).

Direktur Eksekutif dan Kepala Departemen Makroprudensial Bank Indonesia itu mengatakan, gathering menjadi ajang silaturahmi alumni paska pandemi yang pertama digelar di Jakarta. Ajang silaturahmi itu juga akan diramaikan dengan festival kuliner Jawa Timur.

