Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Perpisahan Siswa SMP Bikin Nangis Satu Kelas, Teman Sebangku Paling Sedih

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |18:10 WIB
Viral Perpisahan Siswa SMP Bikin Nangis Satu Kelas, Teman Sebangku Paling Sedih
Viral video perpisahan siswa SMP bikin sedih satu kelas (Foto: Twitter @kegoblogan.unfaedah)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video perpisahan siswa SMP di Bandung viral di media sosial Twitter. Terlihat seorang siswa laki-laki dalam video berpamitan dengan teman-temannya, karena harus pindah ke Jakarta.

Pelajar SMP itu belakangan diketahui bernama Locrian alias Ucok, panggilan kesayangan teman-temannya. Ucok berpamitan kepada guru dan teman-temannya.

 BACA JUGA:

Baru-baru ini ayah Ucok meninggal dunia. Keputusan keluarga membuat Ucok harus pindah ke Jakarta, dan Ucok harus pindah sekolah.

Tangis haru terlihat pada video terutama ketika Ucok berkeliling membagikan kenang-kenangan kepada satu persatu temannya di kelas. Paling sedih adalah teman sebangku yang merasa kehilangan.

“Pasti sedih banget sih, apalagi yang duduk bareng. Daannn biasanya setelah pindah, nanti jumpa lagi setelah dewasa jadi asing,” tulis caption akun Twitter @Kegoblogan.Unfaedah, dikutip Sabtu (5/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331/viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183929/mahasiswa_unpam-MATh_large.jpg
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183591/viral-lZ5a_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182892/viral-z5LP_large.jpg
Momen Menegangkan Guru dan Siswa Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai demi Sekolah di Halmahera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182794/zidan-4o1g_large.png
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/624/3181040/viral-JSD1_large.jpg
Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement