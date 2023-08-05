Viral Perpisahan Siswa SMP Bikin Nangis Satu Kelas, Teman Sebangku Paling Sedih

JAKARTA - Sebuah video perpisahan siswa SMP di Bandung viral di media sosial Twitter. Terlihat seorang siswa laki-laki dalam video berpamitan dengan teman-temannya, karena harus pindah ke Jakarta.

Pelajar SMP itu belakangan diketahui bernama Locrian alias Ucok, panggilan kesayangan teman-temannya. Ucok berpamitan kepada guru dan teman-temannya.

BACA JUGA:

Baru-baru ini ayah Ucok meninggal dunia. Keputusan keluarga membuat Ucok harus pindah ke Jakarta, dan Ucok harus pindah sekolah.

Tangis haru terlihat pada video terutama ketika Ucok berkeliling membagikan kenang-kenangan kepada satu persatu temannya di kelas. Paling sedih adalah teman sebangku yang merasa kehilangan.

“Pasti sedih banget sih, apalagi yang duduk bareng. Daannn biasanya setelah pindah, nanti jumpa lagi setelah dewasa jadi asing,” tulis caption akun Twitter @Kegoblogan.Unfaedah, dikutip Sabtu (5/8/2023).