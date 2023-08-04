Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

KBRI Canberra Sambut 20 Penerima Beasiswa ANU Future Research Talent, Calon Ilmuwan Masa Depan

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:26 WIB
KBRI Canberra Sambut 20 Penerima Beasiswa ANU Future Research Talent, Calon Ilmuwan Masa Depan
20 Penerima Beasiswa ANU FRT (Foto: KBRI Canberra)
A
A
A

CANBERRA - Sebanyak 20 orang dari Australian National University (ANU) berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra pada Jumat (4/8/2023). Mereka adalah penerima beasiswa penelitian Future Research Talent (FRT) dari ANU College of Science. 

FRT adalah program kompetitif dan bergengsi yang ditujukan untuk menarik mahasiswa dan staf muda terbaik dari institusi papan atas Indonesia. Program ini menawarkan peluang berharga bagi talenta peneliti muda Indonesia untuk membangun jejaring internasional dan mengembangkan keterampilan penelitian di universitas terbaik Australia.

 BACA JUGA:

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra, Mukhamad Najib menyampaikan kegembiraannya bisa bertemu dengan ilmuwan masa depan Indonesia yang akan mengikuti program penelitian di ANU selama tiga bulan. Kegiatan ini, menurut Najib, sangat sejalan dengan agenda pemerintah Indonesia dalam mendorong para mahasiswa dan dosen untuk memiliki pengalaman internasional.

“Pemerintah memiliki program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dimana salah satunya mendorong dan menfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk memiliki pengalaman internasional, baik melalui partisipasi dalam konferensi internasional, mengambil kredit di universitas luar negeri, maupun magang di institusi top dunia. ANU merupakan universitas yang masuk dalam top 100 dunia, sehingga ANU FRT sangat mendukung agenda pemerintah yang sedang menggencarkan MBKM," ucap Najib dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Jumat (4/8/2023).

 BACA JUGA:

Pada tahun 2023 ini, menurut Najib, pemerintah mengirim hampir 200 mahasiswa untuk kuliah satu semester di universitas top Australia dengan beasiswa Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA). Untuk di Canberra sendiri ada 10 mahasiswa ke ANU dan 9 mahasiswa ke Canberra Institute of Technology. Dengan adanya ANU FRT, jumlah mahasiswa dan staf yang melakukan mobilitas internasional ke institusi top di Australia semakin meningkat. Program ANU FRT ini, tambah Najib, dapat meningkatkan kerjasama penelitian antara Indonesia dan Australia. 

"ANU FRT dapat menjadi model bagi universitas lain untuk meningkatkan kerjasama penelitian. FRT memberi kesempatan peneliti muda Indonesia belajar, dan kelak ketika mereka menjadi peneliti di Indonesia, tentu akan bekerjasama dengan Australia, karena telah terbangun jejaring saat melakukan penelitian di ANU. Saya optimis kerjasama penelitian Indonesia dan Australia akan meningkat di masa depan," kata Najib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement