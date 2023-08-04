Berat Badan Sultan Mahasiswa Korban Kabel Fiber Optik Turun Jadi 46 Kg

JAKARTA - Berat badan Sultan Rif'at Alfatih, mahasiswa Universitas Brawijaya turun signifikan menjadi 46 kilogram (kg) dari sebelumnya 68 kg usai terjerat kabel fiber optik di Jakarta Selatan hingga tidak bisa bicara, makan, minum hingga meludah.

"Betat badab sebelum kecelakaan 68 kilogram, saat ini 46 kg," kata Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigadir Jenderal Polisi Hariyanto, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Untuk membantu Sultan, dokter bakal membantu meningkatkan berat badan Sultan yang turun hingga 20 kg tersebut. Kemudian, tahapan selanjutnya tim dokter akan menentukan dan melengkapi pemeriksaan untuk langkah-langkah operasi.

"Penyembuhan operasi sangat tergantung kondisi fisiknya. Saat ini, perbaikan kondisi umum, termasuk berat badannya yang sangat kurus, sambil tim menilai tindakan lainnya," katanya.

Hariyanto meminta untuk mendoakan tim dokter diberikan kelancaran dan kemudahan mengembalikan kesehatan Sultan dengan maksimal. "Tidak hanya berat badan, tapi status yang lain seperti protein, HB, serta kelaikan yang lainnya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Irjen Pol Karyoto sudah memberikan atensi terhadap mahasiswa asal Universitas Brawijaya, Sultan Rif'at Alfatih (20), korban kabel fiber optik yang terjuntai. Sultan akhirnya diberangkatkan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur bersama dengan Dokkes Polri.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indardi bersama dengan Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Hery Wijatmoko mengunjungi langsung rumah Sultan guna melihat kondisinya. Selanjutnya, Sultan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri.

Sebagai informasi, seorang mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur bernama Sultan Rif'at Alfatih (20) mengalami nasib nahas usai dirinya terjerat kabel fiber optik di pinggir jalan kawasan Jalan Antasari, Jakarta Selatan tepat di bagian lehernya. Nasib nahas yang menimpanya itu kini dirinya tak bisa kembali berbicara dengan suara lantang.