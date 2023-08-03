Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Fenomena Astronomi dari Supermoon hingga Hujan Meteor Sepanjang Agustus 2023, Catat Tanggalnya!

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:22 WIB
Fenomena Astronomi dari Supermoon hingga Hujan Meteor Sepanjang Agustus 2023, Catat Tanggalnya!
Fenomena astronomi sepanjang bulan Agustus (Foto: NASA)
A
A
A

JAKARTA - Bulan ini, astronomi diwarnai dengan berbagai fenomena yang jarang terjadi. Sejak tanggal 1 Agustus 2023, fenomena diawali dengan supermoon di mana cahaya bulan tampak lebih terang. Tidak hanya supermoon, ternyata fenomena astronomi bakal terjadi sepanjang bulan ini lho! Penasaran?

Dikutip dari akun media sosial resmi @BosschaObservatory, Kamis (3/8/2023), tertulis bahwa bulan ini memang diwarnai dengan padatnya jadwal fenomena astronomi. Netizen juga antusias untuk bisa melihat fenomena astronomi itu tanpa alat bantu.

“Bulan Agustus adalah bulan yang spesial karena merupakan bulan kemerdekaan negara kita. Biasanya setiap daerah punya perayaan khusus menyambut hari kemerdekaan.Nah, ada perayaan apa nih di tempat teman-teman? Sharing yuk!” tulis akun tersebut.

“Seperti biasa, yang dinanti-nanti setiap awal bulan, kami sampaikan kalender astronomi bulan ini untuk teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dianugerahi hari-hari menyenangkan dan langit malam yang cerah,” tulis akun itu.

Berikut adalah tanggal terjadinya setiap fenomena astronomi di bulan Agustus kali ini. Apa saja sih?

Fenomena Astronomi Bulan Agustus

3 Agustus pukul 17.23 WIB

Konjungsi bulan-Saturnus

8 Agustus pukul 16.33 WIB

Konjungsi bulan-Jupiter

10 Agustus pukul 13.30 WIB

Elongasi maksimum timur Merkurius

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183927/kampus-tZhi_large.jpg
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement