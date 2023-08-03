Fenomena Astronomi dari Supermoon hingga Hujan Meteor Sepanjang Agustus 2023, Catat Tanggalnya!

JAKARTA - Bulan ini, astronomi diwarnai dengan berbagai fenomena yang jarang terjadi. Sejak tanggal 1 Agustus 2023, fenomena diawali dengan supermoon di mana cahaya bulan tampak lebih terang. Tidak hanya supermoon, ternyata fenomena astronomi bakal terjadi sepanjang bulan ini lho! Penasaran?

Dikutip dari akun media sosial resmi @BosschaObservatory, Kamis (3/8/2023), tertulis bahwa bulan ini memang diwarnai dengan padatnya jadwal fenomena astronomi. Netizen juga antusias untuk bisa melihat fenomena astronomi itu tanpa alat bantu.

BACA JUGA: Ini yang Terjadi saat Supermoon Menurut Anak Indigo

“Bulan Agustus adalah bulan yang spesial karena merupakan bulan kemerdekaan negara kita. Biasanya setiap daerah punya perayaan khusus menyambut hari kemerdekaan.Nah, ada perayaan apa nih di tempat teman-teman? Sharing yuk!” tulis akun tersebut.

“Seperti biasa, yang dinanti-nanti setiap awal bulan, kami sampaikan kalender astronomi bulan ini untuk teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dianugerahi hari-hari menyenangkan dan langit malam yang cerah,” tulis akun itu.

Berikut adalah tanggal terjadinya setiap fenomena astronomi di bulan Agustus kali ini. Apa saja sih?

Fenomena Astronomi Bulan Agustus

3 Agustus pukul 17.23 WIB

Konjungsi bulan-Saturnus

8 Agustus pukul 16.33 WIB

Konjungsi bulan-Jupiter

10 Agustus pukul 13.30 WIB

Elongasi maksimum timur Merkurius