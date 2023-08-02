Viral! Mahasiswa UIN Salatiga Datang ke Wisuda Naik Mobil Gergaji Kayu, Alasannya Bikin Haru

Mahasiswa UIN di Salatiga datang wisuda dengan mobil gergaji kayu (Foto: Twitter)

JAWA TENGAH - Seorang mahasiswa UIN Salatiga, Jawa Tengah, bikin heboh karena mendatangi acara wisuda dengan cara yang tidak biasa. Dia datang dengan mengendarai mobil gergaji kayu.

Aksi unik itu terekam melalui sebuah video pendek yang diunggah di akun Twitter @kegblgnunfaedh. Dalam video pendek itu, sang mahasiswa tampak percaya diri mengendarai mobil gergaji kayu tersebut.

BACA JUGA:

Dia ditemani orangtua dari sang mahasiswa yang setia mendampingi. Di bagian belakang mobil bahkan terpasang sebuah karton yang bertuliskan "Makke Anakmu Wisuda".

"Diesel bukan sembarang diesel. Keren masnya," tulis akun Twitter @kegblgnunfaedh, Rabu (2/8/2023) ini.

Kesederhanaan itu justru bikin banyak orang mengapresiasi positif. Mereka memuji mahasiswa yang tetap percaya diri datang ke lokasi wisuda dengan mengendarai mobil gergaji kayu tersebut.

BACA JUGA:

"Respect mas, lo keren banget sumpag," tulis akun Twitter @tebarratjun.

"Secara gak langsung mungkin dia nunjukkin dari mesin itu dia bisa disekolahkan sampe wisuda, hua terharu monangiss deh," tulis pemilik akun Twitter @spalspilbypaus.