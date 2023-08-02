Jurusan Kuliah Dirut Pertamina Nicke Widyawati hingga Jadi Wanita Paling Berpengaruh

JAKARTA - Jurusan kuliah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menarik untuk diketahui. Apalagi Nicke sempat kuliah sambil kerja.

Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina berdasarkan Surat Keputusan Nomor Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Nicke hingga saat ini masih menduduki Dirut Pertamina dan sudah menjabat Dirut Pertamina selama 2 periode.

Lalu apa latar belakang pendidikan Nicke? Berikut ulasannya.

Wanita kelahiran 25 Desember 1967 ternyata alumni SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Setelah lulus SMA, Nicke berkuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) mengambil jurusan teknik industri dan lulus pada tahun 1991.

Kemudian, Nicke melanjutkan pendidikan strata dua dan memperoleh gelar master di Universitas Padjajaran mengambil jurusan hukum bisnis dan lulus pada tahun 2009.

Faktanya, selama berkuliah ternyata Nicke sambil bekerja. sejak berusia 21 tahun, Nicke bekerja di Bank Duta cabang Bandung sambil berkuliah. Masa-masa inilah yang tak terlupakan bagi Nicke hingga di usianya yang sekarang.

Nicke mengaku seringkali tak bisa mengatur waktu hingga harus berkuliah dengan pakaian pegawai bank, lengkap dengan make up dan high heels.

"Berat saat dijalani, namun saya menikmati semua momen tersebut dan saya bersyukur semua yang telah saya jalani membentuk saya menjadi seperti sekarang ini," kenang Nicke lewat akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu.