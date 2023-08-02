Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jurusan Kuliah Dirut Pertamina Nicke Widyawati hingga Jadi Wanita Paling Berpengaruh

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |08:02 WIB
Jurusan Kuliah Dirut Pertamina Nicke Widyawati hingga Jadi Wanita Paling Berpengaruh
Jurusan Kuliah Dirut Pertamina Nicke Widyawati (Foto: Dokumen Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Jurusan kuliah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menarik untuk diketahui. Apalagi Nicke sempat kuliah sambil kerja.

Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina berdasarkan Surat Keputusan Nomor Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Nicke hingga saat ini masih menduduki Dirut Pertamina dan sudah menjabat Dirut Pertamina selama 2 periode.

Lalu apa latar belakang pendidikan Nicke? Berikut ulasannya.

Wanita kelahiran 25 Desember 1967 ternyata alumni SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Setelah lulus SMA, Nicke berkuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) mengambil jurusan teknik industri dan lulus pada tahun 1991.

Kemudian, Nicke melanjutkan pendidikan strata dua dan memperoleh gelar master di Universitas Padjajaran mengambil jurusan hukum bisnis dan lulus pada tahun 2009.

Faktanya, selama berkuliah ternyata Nicke sambil bekerja. sejak berusia 21 tahun, Nicke bekerja di Bank Duta cabang Bandung sambil berkuliah. Masa-masa inilah yang tak terlupakan bagi Nicke hingga di usianya yang sekarang.

Nicke mengaku seringkali tak bisa mengatur waktu hingga harus berkuliah dengan pakaian pegawai bank, lengkap dengan make up dan high heels.

"Berat saat dijalani, namun saya menikmati semua momen tersebut dan saya bersyukur semua yang telah saya jalani membentuk saya menjadi seperti sekarang ini," kenang Nicke lewat akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu.

 Infografis

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162537/angela-yu0Y_large.jpg
Mahasiswa UNTAR Apresiasi Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo: Materinya Aplikatif dan Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/65/3159496/mahasiswa-RHhM_large.jpg
Mahasiswa ITS Ditantang Berinovasi di Industri Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/65/3155417/mahasiswa-sJo1_large.jpeg
Minim Perlindungan Sosial, Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Serukan Reformasi Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/65/3147208/mahasiswa_paramadina-EDmu_large.jpg
Mahasiswa Universitas Paramadina Antusias saat Berkunjung ke Okezone.com
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement