HOME EDUKASI

Cara Mudah Raih Beasiswa LPDP ke Luar Negeri, Semua Biaya Ditanggung Plus Dapat Uang Saku

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:14 WIB
Cara Mudah Raih Beasiswa LPDP ke Luar Negeri, Semua Biaya Ditanggung Plus Dapat Uang Saku
LPDP Festival 2023 buka peluang lowongan kerja dan beasiswa (Foto: Novie Fauziah)
A
A
A

JAKARTA - Program beasiswa ke luar menjadi incaran para calon mahasiswa. Setiap calon pemohon tentunya berharap semua biaya bisa ditanggung bahkan bisa mendapatkan uang saku.

Dalam LPDP Festival 2023 dijelaskan bagaimana cara kamu bisa memperoleh beasiswa ke luar negeri. Maka kuliah di Korea Selatan atau Eropa, bukan lagi menjadi impian.

"Bisa membuka websitenya, di sana nanti akan ada panduan untuk mendaftarkan diri sebagai calon pelajar beasiswa," kata salah seorang panitia booth Seoul National University di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Festival (LPDP Fest) 2023 di Aula The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2023).

 BACA JUGA:

Dia juga menyebut, bahwa nantinya bagi mahasiswa atau mahasiswi yang lolos akan diberikan kelas bahasa Korea Selatan selama satu tahun. Kemudian semua biaya pendidikan, hingga kehidupan juga akan full coverage atau ditanggung secara penuh.

Nah berikut ini adalah cara untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, yang bisa menjadi referensi:

 

1. Lakukan Riset

Sebelumnya kamu bisa melakukan riset, universitas dan jurusan yang sedang diincar untuk program beasiswa ke luar negeri.

Kamu bisa mendapatkannya melalui situs resmi hingga sosial media yang tersebar saat ini.

 BACA JUGA:

2. Punya Kumpulan Prestasi

Tak sedikit lembaga membuka peluang, bagi masyarakat yang sedang mencari program beasiswa ke luar negeri melalui jalur prestasi. Misalnya dari nilai akademik, hingga perlombaan-perlombaan pernah diraih.

Maka ini akan menjadi peluang dan nilai plus, bagi kamu yang sedang mencari program beasiswa jalur prestasi.

Halaman:
1 2
