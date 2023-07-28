Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

160 Mahasiswa Asal Papua Nugini Terima Beasiswa dari Indonesia

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:52 WIB
160 Mahasiswa Asal Papua Nugini Terima Beasiswa dari Indonesia
Ilustrasi beasiswa (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAYAPURA - Sebanyak 160 mahasiswa asal Papua Nugini (PNG) menerima beasiswa dari Indonesia dan sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi.

Duta Besar RI untuk Papua Nugini (PNG) Andriana Supandi kepada Antara, Kamis (27/7/2023), mengatakan jumlah mahasiswa asal PNG yang menerima beasiswa terus bertambah dan mereka tersebar di berbagai kota.

Mahasiswa asal PNG itu mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia dan juga ada dari perguruan tinggi tempatnya menuntut ilmu.

Dubes Supandi mengatakan jumlah penerima beasiswa akan terus bertambah karena saat Presiden Jokowi berkunjung ke Port Moresby pada 5 Juni lalu telah dilakukan penandatanganan kerjasama di bidang pendidikan yang dilakukan Menlu Retno Marsudi mewakili Mendikbud Nadiem Makarim.

Dubes PNG yang dihubungi dari Jayapura itu menjelaskan, kota-kota tempat mahasiswa asal PNG menuntut ilmu itu di antaranya yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan serta Papua Barat.

