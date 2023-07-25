Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Beasiswa Ustad Adi Hidayat, Syaratnya Hafal 30 Juz Alquran hingga lancar Bahasa Arab

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |08:01 WIB
Beasiswa Ustad Adi Hidayat, Syaratnya Hafal 30 Juz Alquran hingga lancar Bahasa Arab
Ustad Adi Hidayat (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ustad Adi Hidayat (UAH) akan memberikan beasiswa terhadap anak-anak yang berprestasi. Hal itu diketahui, saat UAH ceramah di Tablig Akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, di Masjid Raya Annur, Provinsi Riau pada Kamis 20 Juli 2023. UAH berjanji akan memberikan beasiswa bagi putra-putri terbaik Riau.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar menyampaikan bahwa antusias anak muda Riau untuk mengikuti beasiswa begitu tinggi.

Ia menerangkan, berdasarkan laporan dari Majelis Alquran Riau (Maqari) yang dipimpin Ustad Mustafa Umar yang ditugaskan untuk menjaring atau menyeleksi beasiswa UAH itu, sampai saat ini sudah hampir 40 orang anak Riau yang mendaftar.

"Alhamdulillah banyak peminatnya semoga terpilih yang terbaik," kata Syamsuar, seperti dilansir dari mediacenter.riau.go.id, Rabu (26/7/2023).

Mantan Bupati Siak itu menambahkan, nanti pada Jumat 28 Juli 2023, tim Maqari Riau akan melakukan test secara comprehensive dan transparan berdasarkan nilai tertinggi. Sehingga nantinya pada hari Sabtu 29 Juli 2023, nama-nama yang lulus seleksi akan sudah bisa dikirimkan ke tim Ustad Adi Hidayat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement