Beasiswa Ustad Adi Hidayat, Syaratnya Hafal 30 Juz Alquran hingga lancar Bahasa Arab

JAKARTA - Ustad Adi Hidayat (UAH) akan memberikan beasiswa terhadap anak-anak yang berprestasi. Hal itu diketahui, saat UAH ceramah di Tablig Akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, di Masjid Raya Annur, Provinsi Riau pada Kamis 20 Juli 2023. UAH berjanji akan memberikan beasiswa bagi putra-putri terbaik Riau.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar menyampaikan bahwa antusias anak muda Riau untuk mengikuti beasiswa begitu tinggi.

Ia menerangkan, berdasarkan laporan dari Majelis Alquran Riau (Maqari) yang dipimpin Ustad Mustafa Umar yang ditugaskan untuk menjaring atau menyeleksi beasiswa UAH itu, sampai saat ini sudah hampir 40 orang anak Riau yang mendaftar.

"Alhamdulillah banyak peminatnya semoga terpilih yang terbaik," kata Syamsuar, seperti dilansir dari mediacenter.riau.go.id, Rabu (26/7/2023).

Mantan Bupati Siak itu menambahkan, nanti pada Jumat 28 Juli 2023, tim Maqari Riau akan melakukan test secara comprehensive dan transparan berdasarkan nilai tertinggi. Sehingga nantinya pada hari Sabtu 29 Juli 2023, nama-nama yang lulus seleksi akan sudah bisa dikirimkan ke tim Ustad Adi Hidayat.