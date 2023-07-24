Beasiswa Khusus Peneliti Wanita Ini Dibuka hingga Agustus 2023, Berikut Persyaratannya

JAKARTA - Kemendikbudristek membuka pendaftaran beasiswa L'Oréal-UNESCO For Women in Science (FWIS) 2023 hingga 31 Agustus 2023 mendatang.

Beasiwa ini merupakan penghargaan bagi perempuan periset muda yang mendedikasikan kariernya untuk mengembangkan inovasi ilmiah, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, dan kemajuan masyarakat.

Sebanyak 4 orang perempuan periset yang sedang menempuh pendidikan gelar doktoral/PhD di bidang Life Science, dan Non-Life Science berkesempatan meraih berasiswa L'Oréal-UNESCO For Women in Science (FWIS).

Para penerima beasiswa ini akan mendapat pendanaan proposal masing-masing Rp100 juta. Selain itu, peraih beasiswa juga berkesempatan menjadi kandidat RI untuk Rising Talents L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Fellowship.

Di tingkat internasional, sebanyak 15 kandidat yang lolos seleksi dapat meraih pendanaan riset mencapai sekitar Rp668,7 juta.

Berikut persyaratan pendaftaran beasiswa L'Oréal-UNESCO For Women in Science 2023

-Perempuan Periset

-Warga Negara Indonesia

-Usia maksimal 40 tahun per 30 November 2023

-Berkecimpung di bidang Life Science, dan Non-Life Science seperti Physical Science, Material Science, Engineering IT, Mathematics, dan lain-lain

- Wajib eligible ikut kompetisi selama pendidikan doktoralnya, atau sudah menerima gelar doktor

- Melaksanakan riset ilmiah lebih lanjut di perguruan tinggi atau institusi ilmiah yang dapat berdampak di Indonesia

- Pendaftar harus mengirimkan dokumen persyaratan di situs pendaftaran resmi