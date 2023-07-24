Bison, Bocah Papua yang Tetap Ceria ke Sekolah Meski Pakai Sepatu Merah Muda

Bison, anak Papua yang ceria masuk sekolah pakai sepatu warna merah muda (Foto : Tangkapan Layar)

JAKARTA - Keceriaan anak-anak Papua di hari pertama masuk sekolah menarik perhatian warganet pengguna Instagram. Dalam unggahan akun @militerupdate.id, dari sekian banyak anak, ada satu anak yang paling mencuri perhatian, dia bernama Bison.

Tingkah Bison yang lucu, ditambah dia menggunakan sepatu warna pink atau merah muda, membuat sejumlah prajurit TNI yang bertugas di Bumi Cenderawasih itu menggodanya.

"Hei Bison, kenapa kau pakai sepatu warna pink? Itu cewek punya," ujar salah satu prajurit TNI yang merekam video, seperti dikutip, Senin (24/7/2023).

Kendati digoda, Bison tak lantas malu. Ia justru menunjuk sepatu milik temannya berwarna hijau, yang menurutnya juga punya perempuan.

"Ini juga cewek punya," kata Bison sembari menunjuk sepatu temannya.

Dalam video unggahan yang diberi caption "Hari Pertama Masuk Sekolah Begitulah Keceriaan Wajah Anak-Anak Papua.." itu, Bison juga nampak hormat dengan tangan kiri.

"Hei terbalik itu. Pakai tangan kanan," kata prajurit TNI seraya membenarkan tangan Bison, kemudian hormat pada Bendera Merah Putih.