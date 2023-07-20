Jangan Khawatir! Ini 10 Beasiswa Luar Negeri dengan Uang Saku Besar 2023

JAKARTA - Biaya menjadi salah satu persoalan banyak orang saat ingin kuliah di luar negeri. Perbedaan nilai mata uang, menjadikan beberapa negara memiliki biaya hidup yang lebih mahal dari Indonesia. Hal ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam mendaftar.

Dalam permasalahan ini, hal yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja part time atau mendaftar program beasiswa yang memberikan uang saku besar. Saat ini, terdapat banyak program beasiswa yang memberikan banyak keuntungan dengan nominal uang saku besar, sehingga para penerimanya tidak perlu terlalu khawatir mengenai biaya hidup yang ia butuhkan.

Pemberian uang saku ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi kota/negara tempat universitas berada.

Berikut ini 10 program beasiswa S2 dengan uang saku besar, yang sudah Okezone rangkum dari berbagai sumber:

1. Global Korea Scholarship

Dilansir dari posspika.kemendikbud.co.id, Global Korea Scholarship atau yang juga dikenal dengan nama Korea Global Scholarship Program (KGSP) merupakan sebuah program beasiswa yang dikelola oleh lembaga eksekutif yang berada dibawah kementerian pendidikan Korea Selatan, yakni National Institute for International Education (NIIED).

Program beasiswa ini memberikan uang saku sejumlah Rp11 juta setiap bulan untuk para penerimanya. Adapun cakupan beasiswanya adalah sebagai berikut:

• Tiket pesawat PP pada awal dan akhir masa penerimaan beasiswa

• Tunjangan awal saat pertama kali tiba di Korea

• Tunjangan untuk program sarjana, master dan doktoral, serta program riset

• Tunjangan penelitian

• Biaya belajar bahasa Korea selama satu tahun

• Tanggungan penuh biaya perkuliahan

• Penggantian biaya percetakan tesis dan disertasi

• Asuransi kesehatan

• Hibah kemampuan bahasa Korea, bagi penerima yang memiliki TOPIK level 5 dan 6.

• Hibah penyelesaian beasiswa