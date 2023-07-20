Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pengumuman! 124 Peserta Dapat Beasiswa Non Gelar ke Luar Negeri, Jangan Lupa Siapkan Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:15 WIB
Pengumuman! 124 Peserta Dapat Beasiswa Non Gelar ke Luar Negeri, Jangan Lupa Siapkan Ini
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Sebanyak 124 peserta dinyatakan lolos Seleksi Wawancara Beasiswa Indonesia Bangkit dan menjadi calon penerima Beasiswa Non Gelar MoRA Overseas Student Mobility Awards (MOSMA) 2023. Tahap seleksi wawancara berlangsung dua hari, 13-14 Juli 2023 dan hasilnya diumumkan pada 18 Juli 2023.

"Tahapan seleksi sudah selesai. Ada 124 calon penerima beasiswa, kebanyakan dari mereka memilih studi non gelar ke Amerika untuk jenjang S1. Jumlahnya mencapai 67 orang," ujar Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani di Jakarta, dikutip dari laman Kemenag,go,id, Kamis (20/7/2023).

Negara yang menjadi tujuan belajar selain Amerika, ada Inggris (8 jenjang S2 dan 2 jenjang S3), Tunisia/Maroko (26 jenjang S1 dan 3 jenjang S2), serta Malaysia (11 jenjang S1, 6 jenjang S2, dan 1 jenjang S3).

"Para calon Penerima Beasiswa ini akan dihubungi oleh Tim Manajemen Pelaksana Beasiswa Indonesia Bangkit untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait pelaksanaan program MOSMA 2023," ujar M Ali Randhani.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, ada sejumlah ketentuan yang harus dipahami dan dipatuhi calon Penerima Beasiswa agar dapat ditetapkan sebagai penerima beasiswa.

Halaman:
1 2
