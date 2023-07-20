Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa Beri Pembekalan Literasi Keuangan ke Peserta Didik Baru

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:07 WIB
SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa Beri Pembekalan Literasi Keuangan ke Peserta Didik Baru
SMK Islam Sudirman 1 Ambara gelar edukasi literasi keuangan ke peserta didik (Foto: istimewa/Okezone)
SEMARANG - SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa membekali peserta didik baru dengan materi lierasi keuangan di tengah arus informasi digital yang begitu deras yang dapat diakses siapa pun.

Hal ini bertujuan agar para peserta didik menjadi pribadi yang matang dan tidak terjerumus atau ikut-ikutan hanya untuk memenuhi gaya hidup.

Literasi Keuangan dinilai begitu penting, mengingat pengelolaan keuangan yang disiplin dan bertanggung jawab serta bisa menakar dirinya sendiri, akan membantu peserta didik dalam meraih cita-citanya dengan tidak terjebak dalam persoalan keuangan.

“Kami ingin seluruh peserta didik kami, terutama yang baru bergabung dalam keluarga besar kami, menyadari dan mempraktekkan betul bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab,” ujar Ketua Panitia MPLS SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa, Aditia Putra.

Pemateri literasi keuangan dari Danarta Anugrah Divina, Yohanes mengungkapkan bahwa saat ini tren orang-orang yang terjebak dalam persoalan keuangan semakin meningkat. Bahkan, Mas Yo -sapaan akrabnya- menyebutkan bahwa kelompok kaum muda menjadi kelompok terbanyak yang mengalami masalah keuangan, terlebih utang.

Mas Yo melanjutkan bahwa hal ini diperparah dengan kebiasaan gali lubang tutup lubang yang pada akhirnya menjebak diri sendiri. Apalagi dana yang berasal dari pinjaman atau utang tersebut banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

“Dengan kegiatan literasi keuangan ini, kami berharap para generasi muda SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa tidak terjebak dalam permasalahan keuangan di kemudian hari,” ujarnya.

