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MNC University Bahas Masa Depan Produksi Iklan di Era AI melalui Talkshow KRUFEST

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |17:40 WIB
MNC University Bahas Masa Depan Produksi Iklan di Era AI melalui Talkshow KRUFEST
MNC University Bahas Masa Depan Produksi Iklan di Era AI melalui Talkshow KRUFEST (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Perkembangan Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar terhadap industri kreatif, termasuk dalam proses produksi film, iklan, dan konten visual. Melihat transformasi tersebut, Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual (HIMA PUSAKA) MNC University menggelar talkshow bertajuk “TV Commercial Production in The Age of AI: Peran AI dalam Industri Produksi” bersama praktisi industri dari KRUFEST.

Kegiatan yang diikuti oleh 74 mahasiswa ini menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda kreatif untuk memahami bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan secara tepat dalam proses produksi kreatif, sekaligus mempersiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan industri digital.

Talkshow menghadirkan Dimas Djay, sutradara sekaligus Ketua Presidium KRUFEST, serta Sim F, sutradara film Susi Susanti: Love All dan Surat untuk Masa Mudaku. Diskusi dipandu oleh Kaila Al Khalifi dan membahas berbagai aspek pemanfaatan AI dalam industri kreatif.

Dalam sambutannya, Dimas Djay menekankan bahwa perkembangan teknologi harus diikuti dengan kesiapan generasi muda dalam beradaptasi dan terus mengasah kreativitas.

“Yang terpenting adalah bagaimana mahasiswa mampu menjadi kreator yang memiliki daya adaptasi tinggi. Teknologi terus berkembang, sehingga kreativitas dan kemampuan untuk bertahan menjadi hal yang penting,” ujarnya.

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