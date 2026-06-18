Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Era AI Ubah Dunia Kerja, Sekolah dan Kampus Diminta Perkuat Kompetensi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |14:16 WIB
Era AI Ubah Dunia Kerja, Sekolah dan Kampus Diminta Perkuat Kompetensi
Era AI Ubah Dunia Kerja, Sekolah dan Kampus Diminta Perkuat Kompetensi Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) tidak hanya mengubah cara perusahaan bekerja, tetapi juga mengubah keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Karena itu, sekolah dan perguruan tinggi dinilai perlu menyiapkan generasi muda dengan kompetensi baru yang lebih relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

Direktur Digital Business PERURI Farah Fitria Rahmayati menilai kemampuan menggunakan AI saja tidak cukup. Generasi muda juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar mampu menilai, memilih, dan menggunakan informasi secara tepat.

“AI mampu membantu mempercepat proses analisis dan memberikan berbagai rekomendasi berbasis data. Namun pada akhirnya manusia tetap menjadi pihak yang menentukan bagaimana informasi tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Karena itu, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting di era AI,” ujar Farah dalam ajang BRAVO 500 Summit 2026 di Jakarta.  Forum tersebut mempertemukan pimpinan perusahaan, regulator, institusi pendidikan, dan pelaku industri untuk membahas percepatan transformasi digital nasional.


Dunia Kerja Tak Lagi Cukup Andalkan Nilai Akademik

Farah menjelaskan, kebutuhan industri saat ini mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya perusahaan lebih menekankan penguasaan teori dan pengetahuan teknis, kini mereka mencari talenta yang mampu mengombinasikan teknologi dengan kemampuan analitis dan pemecahan masalah.

PERURI menilai ada lima kompetensi utama yang perlu diperkuat sejak di bangku sekolah dan kuliah, yaitu Data literacy, AI literacy, Digital product mindset, Security dan governance hingga Critical thinking dan problem solving

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/65/3214053/ai-6n9C_large.jpg
Bahaya Kebiasaan Pakai Banyak AI, Ini yang Perlu Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186842/ai-Fuja_large.jpg
7 Pekerjaan yang Paling Rawan Digantikan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/624/3166516/otak-PI5A_large.jpg
Ini Dampak Buruk untuk Otak Jika Keseringan Pakai AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127024/bill-fw4P_large.jpg
Bill Gates soal AI di Sektor Pendidikan, Ungkap Fakta Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/65/3100031/ai-OuiG_large.jpg
Apakah HRD Bisa Digantikan Oleh AI? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/65/3225028//mnc_university-jIcC_large.jpg
MNC University Bahas Masa Depan Produksi Iklan di Era AI melalui Talkshow KRUFEST
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement