PPDB 2023, Ada 15 Ribu Pelajar SMP di Kota Tangerang Gagal Lolos Sekolah Negeri

TANGERANG - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran 2023/2024 di Kota Tangerang telah usai. Diketahui, PPDB tingkat SMP berlangsung sejak 26 Juni sampai 14 Juli 2023.

Hasilnya, ada sekira 15 ribu siswa gagal lolos sekolah negeri.

Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah mengatakan semua proses seleksi hingga pendaftaran siswa dalam PPDB SMP tahun ajaran 2023/2024 telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis PPDB.

"Alhamdulillah, prosesnya sudah berjalan dan tanpa ada masalah yang berarti secara sistem," ujar Arief dalam keterangannya, Sabtu, (15/7/2023).

Kta Arief, proses PPDB tingkat SMP diikuti sebanyak 26.047 siswa di lima jalur pendaftaran di 34 SMP yang tersebar di 13 kecamatan se-Kota Tangerang. Sedangan total daya tampung secara keseluruhan sebanyak 10.995 siswa.

"Bagi yang tidak diterima di SMP Negeri, masih bisa bersekolah gratis di 73 SMP swasta yang ada di Kota Tangerang," ujarnya.