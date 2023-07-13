Heboh Dugaan Pungli saat PPDB, Plt Bupati Bogor Langsung Datangi SMPN 1 Ciawi

BOGOR - Terjadinya dugaan pungutan liar jutaan rupiah yang diminta panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ciawi, Bogor, Jawa Barat, terhadap keponakan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Bogor, beberapa hari lalu, membuat Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan langsung meminta korban dugaan pungli datangi kantor Bupati Bogor dengan membawa bukti-bukti yang didapat.

Kamis siang (13/7/2023) didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Djunda Dimansyah saat mendatangi SMPN 1 Ciawi Bogor, Iwan meminta agar para korban yang diduga telah memberikan uang untuk melapor.

"Dan mendatangi kantor Bupati Bogor beserta barang bukti yang didapat," katanya.

Iwan mengaku proses penerimaan siswa baru di wilayah Kabupaten Bogor dianggap lancar dan banyak siswa asal Kabupaten Bogor hijrah ke kota bogor karena kekurangan sekolah.

Namun, Iwan tak memungkiri, ada pihak orangtua yang kecewa dan pihak yang merasa kecewa terhadap proses tersebut. Ia pun meminta pihak yang memiliki bukti kecurangan untuk mendatanginya di Kantor Bupati.