Heboh Nikuba Dilirik Italia, BRIN: Bukan Ferrari atau Ducati

JAKARTA - Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Haznan Abimanyu, menanggapi kehebohan Nikuba, alat yang digadang-gadang bisa mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Menurutnya, nikuba tidak benar-benar dilirik oleh pabrikan otomotif kondang asal Italia seperti Ferrari dan Ducati.

Dalam konferensi pers di kantor BRIN, Jumat (14/7/2023), Haznan menerangkan, sebenarnya Aryanto Misel yang merupkan sosok di balik nikuba datang ke Italia karena mendapat undangan dari salah satu mitra BRIN yang tidak disebutkan namanya. Mitra tersebut merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia.

"Ini terkait mitra kami. Menurut pengakuan mitra kami yang juga membiayai Misel, ini bukan pabrikan Italia ternama yang mengundang, bukan Ferrari atau Ducati. Tapi mitra kami yang membawa untuk mempresentasikan teknologinya ke sana, yang merupakan perusahaan motor listrik Indonesia," ucap Haznan.

Ia melanjutkan, sampai saat ini faktanya belum ada yang mau membeli nikuba karya Aryanto Misel. Meskipun telah dipresentasikan di Italia, tidak ada yang tertarik untuk membeli alat penuh kontroversi itu. Hal ini berbanding terbalik dengan klaim yang disampaikan Aryanto Misel.

"Misalnya Ferrari, kalau mau beli silakan. Tapi kan kenyataannya tidak mau. Seperti di Italia kemarin, tidak ada yang mau," kata Haznan.