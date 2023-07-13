Beasiswa S2 Telkom University, Ini Syarat dan Jadwalnya

JAKARTA - Telkom University membuka program beasiswa Magister Berbasis Riset. Pendaftaran beasiswa itu berlangsung hingga 26 Juli 2023. Beasiswa ini untuk program S2 Teknik Elektro dan S2 Teknik Industri.

Mengutip laman telkomuniversity.ac.id, Jumat (14/7/2023), program Beasiswa Magister Berbasis Riset (Master By Research) merupakan Beasiswa unggulan. Program ini menitikberatkan pada research skills, dengan penelitian mencakup 2/3 dari kurikulum total.

Beasiswa MBR bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman meneliti secara mandiri dan menghasilkan publikasi jurnal.

Mahasiswa yang mengikuti program ini pada akhir perkuliahan akan menghasilkan final research project atau tesis dan diwajibkan menulis dan mempublikasikan hasil risetnya pada minimal 2 paper.

Lama waktu perkuliahannya adalah 4 semester. Mahasiswa master-by-research berkewajiban residen di laboratorium atau research center selama 15-20 jam per minggu untuk mengerjakan risetnya.

Berikut syarat dan jadwal beasiswa Magister Berbasis Riset :

Magister Berbasis Riset Fakultas Teknik Elektro (FTE)

1. Pelamar merupakan lulusan dari prodi berikut:

S1 Teknik Telekomunikasi

S1 Teknik Elektro

S1 Teknik Fisika

S1 Teknik Komputer

S1 Informatika

S1 Teknologi Informasi

S1 Rekayasa Perangkat Lunak

S1 Fisika

S1 Matematika

2. Ijazah / Surat Keterangan Lulus (SKL).

3. IPK S1 > 3.26.

4. Skor TPA > 450 (khusus lulusan Non-Direct Track FTE).

5. Sertifikat TOEFL/EPRT (Skor > 450).

6. Tes Potensi Keahlian (khusus lulusan Non-Direct Track FTE).

7. Wawancara.

8. Proposal rencana tesis.

9. Rekomendasi online (minimal dua rekomendasi dari research center atau calon pembimbing S2, dan akademisi perusahaan)