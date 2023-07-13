Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Beasiswa S2 Telkom University, Ini Syarat dan Jadwalnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:17 WIB
Beasiswa S2 Telkom University, Ini Syarat dan Jadwalnya
Beasiswa. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Telkom University membuka program beasiswa Magister Berbasis Riset. Pendaftaran beasiswa itu berlangsung hingga 26 Juli 2023. Beasiswa ini untuk program S2 Teknik Elektro dan S2 Teknik Industri.

Mengutip laman telkomuniversity.ac.id, Jumat (14/7/2023), program Beasiswa Magister Berbasis Riset (Master By Research) merupakan Beasiswa unggulan. Program ini menitikberatkan pada research skills, dengan penelitian mencakup 2/3 dari kurikulum total.

Beasiswa MBR bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman meneliti secara mandiri dan menghasilkan publikasi jurnal.

Mahasiswa yang mengikuti program ini pada akhir perkuliahan akan menghasilkan final research project atau tesis dan diwajibkan menulis dan mempublikasikan hasil risetnya pada minimal 2 paper.

Lama waktu perkuliahannya adalah 4 semester. Mahasiswa master-by-research berkewajiban residen di laboratorium atau research center selama 15-20 jam per minggu untuk mengerjakan risetnya.

Berikut syarat dan jadwal beasiswa Magister Berbasis Riset :

Magister Berbasis Riset Fakultas Teknik Elektro (FTE)

1. Pelamar merupakan lulusan dari prodi berikut:

S1 Teknik Telekomunikasi

S1 Teknik Elektro

S1 Teknik Fisika

S1 Teknik Komputer

S1 Informatika

S1 Teknologi Informasi

S1 Rekayasa Perangkat Lunak

S1 Fisika

S1 Matematika

2. Ijazah / Surat Keterangan Lulus (SKL).

3. IPK S1 > 3.26.

4. Skor TPA > 450 (khusus lulusan Non-Direct Track FTE).

5. Sertifikat TOEFL/EPRT (Skor > 450).

6. Tes Potensi Keahlian (khusus lulusan Non-Direct Track FTE).

7. Wawancara.

8. Proposal rencana tesis.

9. Rekomendasi online (minimal dua rekomendasi dari research center atau calon pembimbing S2, dan akademisi perusahaan)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement