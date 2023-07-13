Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Dugaan Kecurangan PPDB Zonasi, Pihak Sekolah Ubah Titik Koordinat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |21:04 WIB
Dugaan Kecurangan PPDB Zonasi, Pihak Sekolah Ubah Titik Koordinat
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

BEKASI - Salah satu orang tua, BA (45) menceritakan pengalamannya usai anaknya tidak lolos sebagai calon peserta didik baru di SMAN 2 Kota Bekasi dengan jalur PPDB zonasi.

Dirinya pun langsung mendatangi sekolah itu untuk meminta klarifikasi, sebab jarak rumahnya kesekolah dinilai cukup dekat.

Namun, saat dimintai konfirmasi mengenai sistem zonasi tersebut, BA justru mendapat pengakuan mengejutkan dari pihak sekolah yang bisa mengubah titik kordinat. Hal itu tentu membuat dirinya sangat kecewa.

"Saya klarifikasi oleh pihak sekolah, ternyata ada salah satu perwakilan pihak sekolah yang mengatakan, bahwasanya dia mengakui yang menentukan titik koordinat. Berarti koordinatnya kan bisa diubah," kata BA saat ditemui MNC Portal Indonesia, Kamis (13/7/2023).

Dia menceritakan, saat itu, anaknya melakukan pendaftaran, diketahui jarak rumahnya ke SMA N 2 Kota Bekasi hanya berjarak 623 meter. Namun, setelah diverifikasi pihak sekolah jarak tersebut berubah menjadi 781 meter.

"Sedangkan syarat yang sudah diajukan oleh anak saya anak saya berjarak titik koordinat 623 meter namun berubah ketika sudah diklarifikasi oleh pihak sekolah," kata dia.

