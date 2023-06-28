Miliki Dua Program Internasional, Vokasi UI Gandeng IMI dan Sfuvet di Swiss

DEPOK - Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) kembali memperluas kerja sama internasional dengan institusi pendidikan International Management Institute (IMI) dan institusi penyedia pelatihan Swiss Federal University for Vocational Education and Training (SFUVET).

Kerja sama dengan IMI menyepakati skema Credit Earning Program dan Double Degree Program (khusus program studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata) yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dan alumni Vokasi UI.

Mereka dapat mengikuti perkuliahan selama enam semester di Vokasi UI, satu semester di IMI Swiss, dan magang selama satu semester di Swiss dengan mendapat insentif.

Sementara itu, kerja sama antara Vokasi UI dengan SFUVET menawarkan pelatihan intensif bagi para tenaga pendidik (guru dan dosen) untuk mempelajari lebih dalam mengenai sistem kurikulum vokasional dalam menyusun rencana pembelajaran.

Dalam sistem pendidikan terbaru, seorang guru atau dosen dituntut untuk mampu memberikan pembelajaran secara aktif, interaktif, kreatif, dan inovatif. Program pelatihan tersebut tak hanya dapat diikuti oleh sivitas akademika Vokasi UI, melainkan juga terbuka bagi publik.

Direktur Program Pendidikan Vokasi UI, Padang Wicaksono, mengatakan, internasionalisasi saat ini menjadi sebuah kesempatan yang perlu dibuka seluas-luasnya.

“Vokasi UI berkomitmen untuk terus memberikan iklim pengajaran terbaik bagi mahasiswa dan dosen,” ujarnya, Rabu (28/6/2023).

Salah satunya melalui kerja sama internasional di lingkup pendidikan, pelatihan, pengabdian masyarakat, serta penelitian.

“Upaya internasionalisasi tersebut dilakukan untuk mengembangkan atmosfer global kepada sivitas akademika Vokasi UI untuk meningkatkan daya saing,”pungkasnya.