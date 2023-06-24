Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Biaya Kuliah Universitas Jenderal Soedirman Jalur Mandiri 2023

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:36 WIB
Biaya Kuliah Universitas Jenderal Soedirman Jalur Mandiri 2023
Universitas Jenderal Soedirman (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu cara masuk ke Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) adalah melalui jalur seleksi mandiri. Apabila pendaftar dinyatakan lolos, terdapat beberapa biaya yang harus dibayar untuk menempuh pendidikan di Unsoed.

Biaya kuliah tersebut berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang wajib dibayar per semester. Sedangkan besaran UKT yang dibebankan mahasiswa jalur mandiri berbeda-beda tiap jurusannya. Terdapat 8 kelompok UKT, yang nantinya akan disesuaikan dengan keuangan mahasiswa.

Selain UKT, mahasiswa jalur mandiri perlu membayar Iuran Pembangunan Institusi (IPI). Sama seperti UKT, IPI tiap jurusan juga berbeda. IPI hanya perlu dibayar sekali selama masa perkuliahan.

Melansir dari laman resmi SPMB Unsoed, berikut ini adalah biaya kuliah Unsoed jalur mandiri:

1. Fakultas Pertanian

UKT I: Rp 500.000-UKT VIII: Rp 6.212.000

IPI level 1: Rp 7,5 juta - IPI level IV: Rp 20 juta

2. Fakultas Biologi

UKT I: Rp 500.000-UKT VII: Rp 6 juta

IPI level 1: Rp 5 juta - IPI level IV: Rp 10 juta

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UKT I: Rp 500.000-UKT VII: Rp 9.225.000

IPI level 1: Rp 10 juta- IPI level IV: Rp 40 juta

4. Fakultas Peternakan

UKT I: Rp 500.000-UKT V: Rp 3.250.000

IPI level 1: Rp 7,5 juta - IPI level IV: Rp 17,5 juta




