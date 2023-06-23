Advertisement
Tidak Perlu Bersedih Tak Lolos SNBT 2023, Beasiswa S1 di Jepang Masih Bisa Diraih

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |12:52 WIB
Tidak Perlu Bersedih Tak Lolos SNBT 2023, Beasiswa S1 di Jepang Masih Bisa Diraih
Ilustrasi UTBK SNBT 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pengumuman hasil UTBK SNBT 2023 baru saja diumumkan. Ada beberapa yang bergembira karena namanya masuk dalam daftar dan lolos ke kampus yang diinginkan. Tapi ada juga beberapa yang namanya tak masuk dalam daftar.

Tapi, eitsss, tak perlu lama-lama bersedih. Kamu masih bisa mendaftar dengan jalur lain. Seperti jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Termasuk juga mendaftar kuliah di luar negeri.

Salah satunya yakni jalur S1 melalui beasiswa Global Scientists and Engineers Program (GSEP). Beasiswa ini memberikan program S1 bidang teknik di Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech).

Melalui beasiswa yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang (MEXT) ini, para penerima beasiswa akan dibebaskan dari biaya pendaftaran, tahap penerimaan, dan uang kuliah.

Selain itu, walau perkuliahan berada di Jepang, namun seluruh mata kuliahnya akan disampaikan dengan bahasa Inggris.

Menurut keterangan dalam laman resmi Tokyo Institute of Technology, tidak ada skor minimal sertifikat bahasa Inggris untuk penerimaan mahasiswa baru pada 2024. Selain itu, tes bahasa Inggris yang diterima adalah yang dilakukan dalam dua tahun sebelum hari terakhir pendaftaran beasiswa GSEP.

Nantinya, pengumuman hasil seleksi beasiswa akan diberikan melalui laman GSEP di situs Tokyo Tech. Adapun beberapa website yang bisa dibuka adalah https://www.titech.ac.jp/english/admissions/prospective-students/explore-undergraduate/gsep dan https://www.tse.ens.titech.ac.jp/~gsep/.

