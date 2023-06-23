Wisuda Angkatan Ke-3 SMA Pradita Dirgantara: Hampir Seluruh Siswa Lolos UTBK-SNBT 2023

BOYOLALI - SMA Pradita Dirgantara Solo di Boyolali (SMA PD) menggelar wisuda angkatan ke-3 tahun ajaran 2022/2023 di Gedung Auditorium, Jumat (23/6/2023). Wisuda dilakukan dihadiri langsung para orang tua/wali wisudawan.

Wisuda tetap dilakukan dengan menerapkan protokol Covid-19, di mana setiap wisudawan dan tamu wajib memakai masker dan dilakukan pembatasan jumlah peserta yang hadir di SMA PD.

Pada wisuda angkatan yang disebut Triastara ini, SMA PD mendapat kado istimewa dari siswanya yang hampir seluruh siswanya diterima di perguruan tinggi negeri pada Ujian Tulis Berbasis Komputer di Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau UTBK SNBT 2023.

Total siswa kelas 12 yang mengikuti SNBT adalah 120 siswa. Dari 120 siswa tersebut, 105 siswa resmi diterima di 14 perguruan tinggi negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, 9 di antara 15 siswa yang tidak lolos SNBT sudah dipastikan diterima melalui jalur perguruan tinggi luar negeri, International Undergradute Program (IUP), Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB), dan perguruan tinggi swasta. Kemudian, 6 siswa lainnya akan berproses melalui jalur seleksi mandiri.

Rangkaian wisuda yang disiarkan secara streaming di channel Youtube dan Instagram SMA PD ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman, M.Si (Han); Ketua Harian (Kethar) Yasarini, Ny. Thres Gustaf Brugman; jajaran TNI AU; para Pengurus Yasarini; serta tamu undangan di lingkup Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta.

Pada sambutannya, Wakasau menuturkan bahwa SMA PD menjadi sekolah menengah atas yang tiap tahun memberi kejutan di tiap kelulusan. “Hampir tiap angkatan, sekolah ini selalu viral beritanya di mana-mana. Ada yang diterima di puluhan kampus luar negeri sampai viral, sampai yang terbaru angkatan ke-3 ini hampir semua siswa kelas 12 diterima di SNBT,” ucap Wakasau.

Wakasau juga berpesan agar para wisudawan tetap menjalin silaturahmi dengan civitas dan alumni. Menurut Wakasau, ikatan yang kuat antara alumni dan sekolah adalah wujud soliditas SMA PD untuk tetap menjaga komunikasi yang baik.