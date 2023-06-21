Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Beasiswa Aperti BUMN 2023 Dibuka, Simak Persyaratan dan Alur Pendaftarannya di Sini!

Faisal Haris , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:57 WIB
Beasiswa Aperti BUMN 2023 Dibuka, Simak Persyaratan dan Alur Pendaftarannya di Sini!
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

JAKARTA - Aliansi Perguruan Tinggi Badan Badan Usaha Milik Negara (APERTI BUMN) kembali membuka beasiswa bagi siswa siswi lulusan tahun 2022 dan tahun 2023.

Beasiswa ini disediakan bagi peserta yang berminat untuk menempuh Pendidikan Strata 1 atau Diploma di salah satu dari 8 Perguruan Tinggi di bawah APERTI BUMN.

 BACA JUGA:

APERTI BUMN sendiri adalah perkumpulan Perguruan Tinggi yang berafiliasi dengan Badan Usaha Milik Negara BUMN. APERTI menjadi wadah bagi semua Perguruan Tinggi anggotanya untuk bersinergi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kedelapan perguruan tinggi itu adalah Institut Teknologi PLN (IT PLN), Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP), Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS), Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Universitas Pertamina (UPER), Telkom University (TEL-U), dan Politeknik Semen Indonesia (UISI).

 BACA JUGA:

Kelebihan yang sama-sama dimiliki oleh Perguruan Tinggi yang tergabung dalam APERTI BUMN ini adalah keterkaitannya dengan industri, yang memungkinkan anggotanya untuk saling berkolaborasi dalam mengimplementasikan konsep Triple Helix (Academic, Business and Government)

Mengutip laman ULBI, keunggulan beasiswa Aperti BUMN ini, peserta yang lolos seleksi mendapatkan beasiswa penuh hingga lulus. Syarat dan ketentuan mengikuti peraturan di masing-masing perguruan tinggi.

Persyaratan Beasiswa APERTI-BUMN

1. Siswa SMA/SMK/MA sederajat lulusan tahun 2022 dan tahun 2023.

2. Melampirkan nilai raport semester 1 sampai 5.

2. Melampirkan sertifikat prestasi akademik atau non-akademik (optional) yang diraih selama di bangku SMA/SMK/MA sederajat.

4. Mengunggah berkas pendaftaran secara online pada website ULBI

5. Peserta hanya boleh memilih 1 tujuan perguruan tinggi (misal: Hanya memilih ULBI)

6. Pastikan EMAIL dan Nomor Telepon/WhastApp Anda AKTIF

7. Beasiswa APERTI BUMN hanya utk REGULER, bukan untuk kelas karyawan, kelas ekstensi/Alih Jenjang, atapun Program RPL.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement