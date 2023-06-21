Beasiswa Aperti BUMN 2023 Dibuka, Simak Persyaratan dan Alur Pendaftarannya di Sini!

JAKARTA - Aliansi Perguruan Tinggi Badan Badan Usaha Milik Negara (APERTI BUMN) kembali membuka beasiswa bagi siswa siswi lulusan tahun 2022 dan tahun 2023.

Beasiswa ini disediakan bagi peserta yang berminat untuk menempuh Pendidikan Strata 1 atau Diploma di salah satu dari 8 Perguruan Tinggi di bawah APERTI BUMN.

APERTI BUMN sendiri adalah perkumpulan Perguruan Tinggi yang berafiliasi dengan Badan Usaha Milik Negara BUMN. APERTI menjadi wadah bagi semua Perguruan Tinggi anggotanya untuk bersinergi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kedelapan perguruan tinggi itu adalah Institut Teknologi PLN (IT PLN), Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP), Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS), Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Universitas Pertamina (UPER), Telkom University (TEL-U), dan Politeknik Semen Indonesia (UISI).

Kelebihan yang sama-sama dimiliki oleh Perguruan Tinggi yang tergabung dalam APERTI BUMN ini adalah keterkaitannya dengan industri, yang memungkinkan anggotanya untuk saling berkolaborasi dalam mengimplementasikan konsep Triple Helix (Academic, Business and Government)

Mengutip laman ULBI, keunggulan beasiswa Aperti BUMN ini, peserta yang lolos seleksi mendapatkan beasiswa penuh hingga lulus. Syarat dan ketentuan mengikuti peraturan di masing-masing perguruan tinggi.

Persyaratan Beasiswa APERTI-BUMN

1. Siswa SMA/SMK/MA sederajat lulusan tahun 2022 dan tahun 2023.

2. Melampirkan nilai raport semester 1 sampai 5.

2. Melampirkan sertifikat prestasi akademik atau non-akademik (optional) yang diraih selama di bangku SMA/SMK/MA sederajat.

4. Mengunggah berkas pendaftaran secara online pada website ULBI

5. Peserta hanya boleh memilih 1 tujuan perguruan tinggi (misal: Hanya memilih ULBI)

6. Pastikan EMAIL dan Nomor Telepon/WhastApp Anda AKTIF

7. Beasiswa APERTI BUMN hanya utk REGULER, bukan untuk kelas karyawan, kelas ekstensi/Alih Jenjang, atapun Program RPL.