Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Alasan Kamu Harus Kuliah di MNC University, Ada Beasiswa 100% hingga Kesempatan Bekerja di MNC Group

Amelia Hermawan , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |15:52 WIB
5 Alasan Kamu Harus Kuliah di MNC University, Ada Beasiswa 100% hingga Kesempatan Bekerja di MNC Group
Mahasiswa MNC University. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - MNC University adalah Universitas yang berafiliasi dengan MNC Group. Kampus ini menyediakan Fakultas Komputer dan Media (FKMED) yang terdiri dari Program Studi (Prodi) Sains Komunikasi, Desain Komunikasi Visual (DKV), Ilmu Komputer dan Sistem Informasi, serta Fakultas Bisnis dan Pendidikan (FBP) yang menyediakan Prodi Manajemen, Akuntasi, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Matematika.

MNC University ini menawarkan berbagai program studi berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri di masa depan.

 BACA JUGA:

Universitas ini memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang pengembangan pendidikan mahasiswanya. Berikut beberapa alasan mengapa MNC University menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa.

1. Kurikulum Inovatif

Pertama, MNC University menawarkan kurikulum yang inovatif. Kurikulum di MNC Univeristy dibangun bersama dengan praktisi dunia industri yang berpengalaman di MNC Group. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap untuk langsung terjun di dunia industri yang serba digital, tidak hanya di MNC Group namun juga perusahaan terkemuka lain di Indonesia. Materi perkuliahan yang relevan, teknologi terkini, dan pemahaman mendalam tentang tren industri menjadi bagian penting dalam kurikulum ini.

2. Tenaga Pendidik yang Berpengalaman

Dosen di MNC University memiliki latar belakang akademis dari kampus terbaik dari dalam dan luar negeri seperti Amerika, Jepang, Jerman dan Australia. Selain itu, dosen MNC University juga memiliki kemampuan profesional dalam bekerja di MNC Group. Pengalaman praktis ini yang akan dibagikan oleh para dosen untuk memberikan wawasan yang berharga kepada para mahasiswa. Dengan bantuan dosen yang berpengalaman ini, mahasiswa MNC University dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang mereka pelajari dan terhubung langsung antara dunia kerja dan dunia akademik.

 BACA JUGA:

3. Pembelajaran Berbasis Teknologi

MNC University mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis teknologi. Penggunaan teknologi modern, seperti virtual reality, augmented reality, dan pembelajaran online, menjadi bagian integral dari proses pembelajaran di universitas ini. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan mempersiapkan mereka dengan keterampilan teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja yang semakin digital.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC MNC University
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192829/mnc_university-cNF2_large.jpg
Perluas Wawasan Industri Mahasiswa, MNC University Gelar Company Visit ke McDonald’s
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871/mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082/mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079/mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement