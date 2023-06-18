Macquarie University Australia Kerjasama dengan MNC Group dan MNC University, Ini Programnya

JAKARTA - Macquarie University Australia dan MNC University memperdalam kerja sama yang telah menjalin kerjasama semenjak pertengahan 2022 dalam Program Internship dan Student Buddy.

Di mana pada 8-9 Juni 2023 Macquarie University dan MNC University di Jakarta, mengadakan rapat kerja sama untuk membahas realisasi Program Internship dan Student Buddy.

Tahun ini, nantinya Macquarie University akan mengirimkan mahasiswanya untuk menjalani program internship selama satu bulan di MNC Group, sebuah perusahaan media ternama yang merupakan afiliasi dari MNC University.

Sebagai salah satu penggerak industri media terbesar se-Asia Tenggara, MNC Group tentunya memiliki berbagai fasilitas serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, dimana hal ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa Macquarie University dalam mengemban pengalaman selama periode internship.

BACA JUGA: MNC University Gelar Webinar Bertajuk Strategi Penelusuran dan Literasi Informasi

Mahasiswa Macquarie University akan mendapatkan kesempatan untuk dapat magang di Tim Produksi RCTI, yang berkantor di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Menjadi mahasiswa asing yang harus menjalani internship di negara baru tentunya tidak mudah. MNC University bertekad untuk mengambil peran dalam memberikan dukungan bagi mahasiswa Macquarie University untuk bisa beradaptasi pada lingkungan baru. MNC University akan menyeleksi mahasiswa terbaiknya untuk dapat mengikuti program Student Buddy.