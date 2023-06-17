MNC University Gelar Webinar Bertajuk Strategi Penelusuran dan Literasi Informasi

JAKARTA - Perpustakan Universitas MNC menggelar webinar literasi informasi dengan tema “Strategi Penelusuran dan Literasi Informasi untuk Menunjang Proses Pembelajaran" yang diadakan secara virtual zoom meeting.

Kegiatan webinar ini merupakan bagian dari upaya perpustakaan Universitas MNC untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman sivitas akademika Universitas MNC dalam literasi informasi.

Untuk diketahui, literasi informasi merupakan kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Literasi informasi juga merupakan sebuah keterampilan yang diperlukan untuk mencari, menelusur, menganalisa, mengolah, dan menggunakan informasi.

Pustakawan Ahli Madya Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Nasional RI, Triani Rahmawati mengatakan, strategi penelusuran informasi dan literasi informasi untuk proses pembelajaran, sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan menentukan strategi penelurusan informasi dan kemampuan untuk mengolah informasi (literasi informasi).

“Ada 5 tahapan dalam strategi penelusuran informasi, yakni identifikasi, akses, evaluasi, analisa, dan beretika. Setiap individu perlu melakukan dan memahami kelima tahapan tersebut dengan cara terus belajar dan melakukannya secara konsisten,” ujar dikutip, Sabtu (17/6/2023).

“Mengetahui dan tahu cara menentukan strategi penelusuran informasi secara baik dan benar, itu akan sangat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain," sambung Triani.

Sementara itu, Pustakawan Perpustakaan MNC University, Fajar Alamsyah, menambahkan, seluruh sivitas akademika Universitas MNC perlu mengetahui cara paling efektif dalam mencari, mengelola, dan menggunakan informasi, baik untuk proses pembelajaran di kampus maupun untuk kehidupannya sehari-hari.